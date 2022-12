Paris : la Brigade des Réseaux Franciliens face à l’insécurité dans les transports en commun

L'insécurité dans les transports en commun concerne tous les Français qui se déplacent en métro, RER ou même TGV. À la gare Saint-Lazare, à Paris, la Brigade des Réseaux Franciliens (BRF) est chargée de les protéger. Entre contrôles, surveillance et délinquance, voici leur quotidien.

À Paris, une unité spéciale est chargée de la sécurisation de la Gare Saint-Lazare. Métros, trains ou encore parvis de gare sont ainsi surveillés quotidiennement par la BRF, la Brigade des Réseaux Franciliens. Rien ne doit échapper à la vigilance de ses agents. Alors qu'il essayait de frauder en passant par-dessus les portiques d'entrée du métro, un jeune homme a d'ailleurs attiré l'attention des policiers, qui ont donc procédé à son contrôle.

«Ça, c’est pour fumer le crack. Je pense que ça, c’est le reste qui emballait le caillou (de drogue). Il a déjà été consommé», constate cette policière au micro de CNEWS. Seulement quelques minutes plus tard, les agents sont alertés par les cris de deux jeunes hommes : «J’ai rien sur moi. Je suis très calme !», affirme l'un d'eux de manière nerveuse.

Parmi les deux hommes, l’un était très fortement alcoolisé. Il a tenté de se rebeller, accusant même les policiers d’un délit de faciès. Ne possédant pas de papiers d’identité, ni titre de transport, l'individu a donc été emmené au poste de police. Ce qui lui vaudra une contravention pour ivresse et tapage sur la voie publique.

L’objectif de la Brigade des Réseaux Franciliens (BRF) est donc d’assurer la sécurité des citoyens dans les transports en commun. Elle est composée d’une équipe de police avec ses spécialités : «Le plus souvent, ce sont des vols à la tire, parce que c’est ce qu’il y a de plus facile à commettre. Les autres types de victimes, ce sont les gens qui rentrent du travail ou qui vont au travail, qui sont fatigués et qui font moins attention», explique Anne-Sophie Teulié, cheffe du département de police des gares parisiennes.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a prévu de doubler les effectifs de la BRF, à l'occasion des Jeux Olympiques qui se dérouleront en France en 2024.