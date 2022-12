Coupures d'électricité : «tout dépendra de la météo de cet hiver et d'EDF», déclare Loïk Le Floch-Prigent

Interrogé ce jeudi dans la Matinale de CNEWS sur l'hypothèse de coupures d'électricité cet hiver en France, Loïk Le Floch-Prigent, ancien président de GDF, a déclaré que cela dépendrait de «la météo de cet hiver et d'EDF».

Les Français vont-ils subir des coupures d'électricité cet hiver ? Selon Loïk Le Floch-Prigent, ancien PDG de Gaz de France, cela dépendra de la météo cet hiver, «et de la capacité de l'ensemble EDF-industrie nucléaire à mettre en place des centrales nucléaires qui manquent à l'appel».

Comme il l'explique sur CNEWS, «normalement le 1er janvier de chaque année, toutes les centrales nucléaires sont là, en l'occurrence 56 réacteurs. Là pour une fois, ce n'est pas le cas». En cause : le retard pris dans les opérations de maintenance de plusieurs sites. Mais également, selon Loïk Le Floch-Prigent, «la peur liée à de la corrosion sous contrainte». Une peur qui n'est «pas du tout» justifiée, estime l'ancien PDG de GDF.

«On aurait pu ouvrir Flamanville depuis longtemps. De la même façon, on aurait pu faire un programme se demandant comment on pouvait rouvrir Fessenheim», a-t-il poursuivi, évoquant «des tas de possibilités». Or, «ces possibilités n'ont pas été regardées et par conséquent aujourd'hui le problème qui se pose n'est pas "est-ce qu'on va avoir des coupures ou pas ?" mais "est-ce qu'on va faire marcher les centrales nucléaires à temps et est-ce qu'il y a un dispositif d'urgence qui a été mis en place par le gouvernement ?"», pointe Loïk Le Floch-Prigent.

Et d'après lui, il n'y a pas eu de plan d'urgence mis en place. «L'urgence pour le gouvernement, c'est de dire "vous avez des éoliennes, il faut absolument en faire"», déplore l'ancien patron de Gaz de France.

Depuis la publication il y a quelques jours d'un document envoyé par le gouvernement aux préfets pour préparer «des coupures d'électricité ciblées et programmées» en cas de forte tension sur le réseau, la crainte de ces coupures domine l'actualité. A tel point que, mardi, Emmanuel Macron est monté au créneau, fustigeant «les scénarios de la peur». «Stop à tout ça ! Nous sommes un grand pays, nous avons un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre», avait-il lancé.