Lyon : la Fête des Lumières se tient jusqu'à dimanche sous le signe de la sobriété

Démarrée jeudi, la célèbre fête des lumières de Lyon (Rhône) se tient jusqu'à ce dimanche. Une édition 2023 qui se veut plus écologique pour accueillir les nombreux visiteurs attendus.

Connue depuis le XIXème siècle, la Fête des Lumières de Lyon (Rhône) bat son plein en ce début du mois de décembre. Les œuvres quittent leurs cadres pour illuminer les façades du musée des Beaux-Arts de la ville.

Un spectacle musical qui, chaque année, fait le bonheur des visiteurs venus en nombre pour en profiter. De nombreux artistes de la scène musicale sont représentés. De Diam’s à Dalida, en passant par ACDC, trente œuvres sont projetées à travers un jeu de lumière époustouflant.

Un hommage à la vierge Marie

«C’est un spectacle incroyable, le mélange entre toutes les figures des siècles et la musique actuelle. Ça en vaut vraiment la peine» se réjouit un touriste au micro de CNEWS. «Je suis Lyonnais et maintenant j’habite à Paris, mais je suis revenu pour la Fête des Lumières. C’est une bonne ambiance surtout le 8 décembre. On est là avec des potes et la famille», confie un autre fidèle des festivités.

Cette démonstration, qui est à l’origine une fête religieuse en hommage à la Vierge Marie, connaît de plus en plus d’adeptes. Deux millions de visiteurs sont attendus selon la mairie de la ville. Fort du succès de cette première soirée, le site officiel de la Fête des Lumières a annoncé une heure de festivités en plus. Le public sera accueilli à 19h au lieu de 20h.

UNE FÊTE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA SOBRIÉTÉ

Lyon est engagé dans un plan de sobriété qui vise à réduire de 10 % sa consommation d’électricité par an. Une question se pose donc sur les conséquences de cette fête sur la facture d’énergie.

Grégory Doucet, maire de Lyon s’est exprimé lors d’une conférence de presse. Ce dernier explique, avoir déjà réalisé des économies en «baissant l’éclairage public, y compris en éteignant la nuit entre 2h et 4h30 du matin». La technologie LED utilisée pour le spectacle est conçue pour ne pas être trop énergivore. L’édile lyonnais affirme que la facture totale de l'ensemble de l'évènement s’élèvera à 3500 euros soit 0,1 % de la facture annuelle d'électricité.