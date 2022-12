Météo : la Haute-Savoie et l'Ain en vigilance orange à la neige et au verglas

Deux départements, l’Ain et la Haute-Savoie, ont été placés en vigilance orange neige-verglas ce vendredi matin.

Alors que le mercure continue à dégringoler dans l’Hexagone, Météo-France a placé deux départements en vigilance orange pour neige et verglas. «Des chutes de neige significatives se produisent en ce début de journée» en Haute-Savoie et dans l’Ain, a indiqué l’organisme ce vendredi matin.

«À 8h locales, on relève 16 cm de neige à Évian, 9 cm à Bonneville, 7 cm à Cessy», a relevé Météo-France, qui a également mis en garde contre la «possibilité de précipitations verglaçantes (non-généralisées) sur une portion centre-est du pays (du nord du massif central en direction de la Franche-Comté) en ce début de journée de vendredi».

2 départements en Orange pic.twitter.com/3VMQ1uXmpU — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 9, 2022

Ainsi, 18 autres départements ont été placés en vigilance jaune pour neige et verglas, dont douze du centre-est de la France, et six sur les côtes normandes et bretonnes.

«Les chutes de neige se poursuivent sur la Haute Savoie et l'est de l'Ain jusqu'à la mi-journée et en particulier dans les pays de Gex, autour de Valserhône et de Genève, en basse vallée de l'Arve et plus temporairement autour d'Annecy (…) Elles faiblissent ensuite progressivement. On attend dans ces secteurs encore possiblement 5 à 10 cm d'ici à la mi-journée», a estimé Météo-France.

Les températures minimales seront comprises ce vendredi entre 0 et -3 °C sur les deux tiers nord du pays, et entre 0 et 6 plus au sud mais atteindront 6 à 9 °C sur l'arc méditerranéen.