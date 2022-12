Emmanuel Macron veut un «Grand Port» allant de Marseille à Lyon

Dans une entrevue à La Provence, Emmanuel Macron a assuré faire la promotion d'un «Grand Port de Marseille à Lyon» afin de permettre le transport simplifié de marchandises et d'énergies depuis le port phocéen jusqu'au sillon rhodanien.

Après le plan «Marseille en grand», Emmanuel Macron vise plus haut avec un «Grand Port qui aille de Marseille à Lyon». C’est en tout cas l’objectif affirmé par le président de la République dans une entrevue accordée au quotidien La Provence, ce samedi 10 décembre. Aux côtés des dirigeants espagnol et portugais, le président français a d'ailleurs lancé officiellement ce vendredi à Alicante, au sud-est de l'Espagne, l'ambitieux pipeline d'hydrogène entre Barcelone et Marseille, qui devrait être achevé d'ici à 2030.

Marseille, une ouverture sur le monde

«Avec ce projet, Marseille va devenir l'un des grands centres de l'hydrogène en Europe», souligne le chef de l'État. «C'est une des mises en œuvre concrètes du discours que j'avais prononcé il y a un peu plus d'un an au Pharo sur la planification écologique et sur le plan Marseille en grand», ajoute-t-il. Ce «Grand Port» devrait remonter jusqu’au sud de Lyon afin d’acheminer les énergies et les marchandises vers une zone très concentrée sur l’industrie chimique, ce qui permettra ainsi de se connecter avec l’Allemagne, partenaire majeur de la France.

Faisons de Marseille une des principales portes d’entrée de l’hydrogène vert en Europe ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 9, 2022

«Il faut qu'on fasse sur Marseille-Lyon ce qu'on a fait sur Le Havre-Paris avec Haropa. L'idée est d'intégrer le transport de marchandises et d'énergies, le tourisme et le développement industriel», précise le président, dont l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner vient d'être élu président du conseil de surveillance du port de Marseille-Fos.

Le port de la cité phocéenne, qui est l’un des plus grands de France, accueille près de 10.000 navires et traite environ 80 millions de tonnes de marchandises