Île-de-France : «mouvement social local» sur les lignes N et U du Transilien lundi et mardi

Le trafic va être fortement perturbé ce lundi 12 et mardi 13 décembre sur les deux lignes N et U du Transilien, en raison d'«un mouvement social local» annoncé dès ce week-end par la SNCF.

Galère annoncée sur les lignes N et U en ce début de semaine. Les deux lignes, qui relient respectivement la gare Montparnasse (15e) à Rambouillet (78) et Mantes-la-Jolie (78) pour la première et La Défense (92) à La Verrière (78) pour la seconde, seront fortement perturbées en raison d'un mouvement social local.

seulement 1 train sur 3

Selon les dernières prévisions, il faudra compter seulement 1 train sur 3 ce lundi 12 décembre sur les deux lignes, dont le trafic est annoncé comme «très fortement perturbé».

Mouvement social local - lundi 12 Décembre : le trafic des lignes N&U sera très fortement perturbé. Prévoyez 1 train sur 3





Vérifiez vos horaires via le calculateur d'itinéraires, la rubrique « Fiches horaires » du site https://t.co/Tbn16hdKcd ou sur l’appli SNCF — Lignes N et U (@lignesNetU_SNCF) December 11, 2022

Même chose pour la journée de mardi 13 décembre, même s'il devrait y avoir une petite amélioration par rapport à la veille, avec 2 trains sur 3 pour la ligne U et 1 train sur 2 pour la ligne N.

Mouvement social local - mardi 13 décembre





Le trafic sera fortement perturbé.





Prévoyez 2 train sur 3 pour la #LigneU et 1 train sur 2 pour la #LigneN





Pour préparer votre trajet, rendez-vous la veille dès 17h sur le site https://t.co/Tbn16hdKcd ainsi que sur l’appli SNCF. — Lignes N et U (@lignesNetU_SNCF) December 11, 2022

«Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de limiter vos déplacements», expliquait la SNCF ce week-end, qui invitait également les voyageurs à préparer leur trajet «sur le calculateur d'itinéraire du site transilien.com ainsi que sur l'appli SNCF».