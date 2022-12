Les Républicains : le nouveau président du parti connu ce soir

Le nouveau président du parti Les Républicains sera connu ce dimanche soir. Les adhérents ont jusqu’à 18h pour choisir entre Eric Ciotti et Bruno Retailleau, avec l’espoir de redonner du souffle à la droite.

Depuis hier et jusqu’à 18h ce dimanche, les 91.110 adhérents Les Républicains doivent voter électroniquement afin de désigner qui sera le prochain président du parti. Le duel oppose Eric Ciotti (42,73 % au premier tour) et Bruno Retailleau (34,45 %), qui ont distancé Aurélien Pradié la semaine dernière (22,29 %).

Si la première partie du scrutin a confirmé la place de favori occupée par Eric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes doit néanmoins se méfier du report des voix, qui pourrait profiter à son rival, chef de file des sénateurs LR.

Si lors de la campagne interne, les deux hommes ont pris soin de ne pas s’attaquer frontalement, préférant jouer l’unité pour ne pas déstabiliser un peu plus un parti en difficulté (4,8 % des voix lors de la présidentielle et 62 députés, derrière Renaissance, le RN et LFI), leurs profils donne cependant l’opportunité aux votants de marquer un vrai choix.

Des idées parfois partagées, des soutiens différents

Identifié par une image très ferme sur la sécurité et l’immigration, Eric Ciotti ne cesse d’affirmer qu’il faut une «droite qui s’assume», quitte à flirter avec certaines idées du Rassemblement national, ce que certains lui reprochent. Bruno Retailleau se distingue par un côté plus «traditionnel», avec des valeurs conservatrices et libérales, mais sans outrance. Il s’est aussi particulièrement fait remarquer par sa volonté de rupture totale avec Nicolas Sarkozy.

Alors que les deux hommes partagent beaucoup d’idées, comme la fin des 35 heures ou la retraite à 65 ans sur le plan économique, la fin de l’assistanat et la défense de l’identité française, leur affrontement se joue aussi du côté de leurs soutiens.

Eric Ciotti a celui de Laurent Wauquiez, qu’il entend propulser comme candidat du parti pour la présidentielle 2027. Bruno Retailleau peut s'appuyer sur Xavier Bertrand, François-Xavier Bellamy ou encore Gérard Larcher, président du Sénat.

Dans un contexte politique actuellement défavorable, coincé entre la majorité présidentielle et le Rassemblement national, Les Républicains joueront une partie de leur avenir ce dimanche soir. Alors que des adhérents refusent l’idée de se rapprocher d’un camp ou de l’autre, leur nouveau président aura la tâche de jouer des épaules pour leur faire retrouver une place de choix.