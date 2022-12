Saint-Maur-des-Fossés : un appel à témoins lancé après la disparition d'Anaïs, finalement retrouvée

Un appel à témoins a été lancé ce dimanche 11 décembre par la préfecture de police de Paris, après la disparition jugée «inquiétante» d'Anaïs M., âgée de 13 ans. Celle-ci a finalement été retrouvée saine et sauve, quelques minutes à peine après la diffusion du communiqué.

Anaïs M., une jeune fille de 13 ans née le 18 janvier 2009, avait quitté son domicile de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne (94) ce samedi 10 décembre et n'avait plus donné de nouvelles avant ce dimanche 11 décembre. Elle a finalement été retrouvée saine et sauve.

Âgée de 13 ans, mais paraissant 16

Selon l'appel à témoins lancé par la préfecture de police de Paris ce dimanche, l'adolescente serait «habillée d'une doudoune noire, d'un pull noir, d'un pantalon gris anthracite foncé et de baskets noires et jaunes».

#AppelÀTémoins | La jeune Anaïs M., âgée de 13 ans en paraissant 16, a quitté son domicile de Saint-Maur-des-Fossés (94) dans l’après-midi du 10 décembre



2022. Elle est susceptible de s’être rendue sur Paris.





Si vous détenez des informations



01 55 97 52 00 pic.twitter.com/ogKNoXqltA — Préfecture de Police (@prefpolice) December 11, 2022

Selon le signalement : il s'agit «d'une enfant âgée de 13 ans en paraissant 16, de type européen, mesurant 1m68, de corpulence mince, cheveux mi-longs de couleur brune, teintés de mèches rouges aux extrémités. Elle a les yeux marron noisette et chausse du 38».

«Toute personne susceptible d'apporter des éléments intéressant l'enquête» est invitée à se faire connaître. À ce stade, c'est le commissariat de Saint-Maur-des-Fossés – chargé de la poursuite des investigations – qui doit être contacté en priorité au numéro suivant 01.55.97.52.00.