Alerte Vigipirate : la France très préoccupée par l’envoi de colis suspects à l’ambassade ukrainienne de Paris

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a envoyé un bulletin d’alerte Vigipirate au gouvernement à la suite de l’envoi de courriers contenant du sang et des yeux d’animaux dans différentes ambassades d’Ukraine, dont celle de Paris.

La France sur le qui-vive. Un bulletin d’alerte Vigipirate a été envoyé ce lundi 12 décembre à l’adresse du gouvernement. Stéphane Bouillon, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), a décidé de cette intervention après une inquiétante découverte, a révélé Le Figaro.

L’ambassade d’Ukraine à Paris a, comme d’autres en Europe, reçu des lettres suspectes contenant des matières organiques d’animaux, telles que des yeux et du sang. Le consulat n’est cependant pas le seul lieu visé par ces lettres malveillantes. En effet, des industriels de l’armement, ou encore des infrastructures spatiales de l’Union européenne ont également été ciblées.

L’Espagne a particulièrement fait l’objet de ces menaces. Entre le 24 novembre et le 1er décembre, six colis postaux piégés ont été envoyés à plusieurs organismes privés et étatiques implantés en Espagne. Dans ces paquets : des substances explosives, comme des balles de fusils d’assaut.

Un protocole de sécurité à renforcer

Le bulletin d’alerte Vigipirate détaille la manœuvre à suivre en cas de réception d’un colis suspect. Les fonctionnaires de sécurité sont invités à contrôler les colis au rayons X. Si le doute subsiste, il est encouragé d’établir un périmètre et d’évacuer la zone, avant d’attendre l’intervention des services spécialisés de l’Etat.

Dans la plupart des situations, le mode d’envoi était identique. Il s’agissait d’un carton marron, contenu dans un coffret de bois. Lors de son ouverture, la boîte était susceptible d'exploser en raison de la présence de billes métalliques à l’intérieur.