Île-de-France : le plan neige prêt à être déclenché si les premiers flocons tombent cette semaine

La préfecture de police de Paris s'est dit prête, ce lundi 12 décembre, à déclencher le plan neige, déjà «en veille opérationnelle» depuis le 15 novembre dernier, alors que les premiers flocons sont attendus dans la nuit de mardi à mercredi en Ile-de-France selon les prévisions de Météo-France.

Alors que la région Ile-de-France vient d'être placée en vigilance jaune neige-verglas, la préfecture de police a assuré avoir déjà enclenché le niveau 1 de son plan neige et verglas en Ile-de-France (PNVIF). «Un plan entre 3 niveaux, prévu pour faire face aux épisodes météorologiques hivernaux», explique la PP.

Vigilance jaune neige-verglas : depuis le 15 novembre, le Plan neige et verglas en Île-de-France (#PNVIF) est à son niveau 1 de « veille opérationnelle ».



Parmi les mesures qui peuvent être déclenchées rapidement dans le cadre de ce plan, la limitation de la vitesse et l'interdiction d'effectuer une manœuvre de dépassement faites aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et aux transports de matières dangereuses sur tous les axes du plan neige ou verglas d'Ile-de-France.

En raison de l'incroyable épisode de la N118, à l'hiver 2018, lorsque plusieurs centaines d'automobilistes étaient restés coincés sur l'axe francilien, la PP peut désormais interdire la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes articulés transportant des marchandises et aux véhicules de transport de matières dangereuses.

Selon les dernières prévisions, une tombée de flocons devrait arriver dans les prochaines heures par la Normandie et traverser l'Île-de-France. Elle devrait notamment tenir au sol localement. Mais c'est à partir de mardi, dans la soirée, que la neige devrait durablement s'installer pour la semaine.