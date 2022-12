Les Républicains : des figures claquent la porte du parti, après l’élection d’Éric Ciotti

A la suite de l’élection d’Éric Ciotti à la présidence des Républicains dimanche soir, certains membres éminents du parti ont décidé de rendre leur carte d’adhérent.

La victoire d’Éric Ciotti n’a pas fait que des heureux. Alors que le nouveau président des Républicains a été élu ce dimanche 11 décembre, au moins deux membres importants du parti n’ont pas attendu longtemps pour signifier leur mécontentement en tournant le dos à leur famille politique.

C’est ainsi le cas de François Grosdidier, le maire de Metz. Quarante-et-un ans après avoir adhéré au parti de droite, l’élu mosellan a donc tenu sa promesse et quitté les Républicains dimanche soir.

«Je quitte LR pour ne pas me rabougrir, non pour aller ailleurs, mais pour rester moi-même, libre et en accord avec mes convictions profondes», a-t-il déclaré sur son compte Facebook.

Si François Grosdidier a quitté LR en assurant ne rejoindre aucune autre famille politique, ce n’est cependant pas le cas de sa collègue Laurence Arribagé.

Présidente des Républicains de Haute-Garonne depuis 2016, cette dernière a en effet annoncé qu'elle quittait LR pour rejoindre le parti politique fondé par Edouard Philippe, Horizons, dans un entretien accordé à nos confrères de La Dépêche.

Les éventuels dissidents à la vision d'Eric Ciotti ont également été incités à rejoindre le parti présidentiel. Dans une interview accordée au Parisien, le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné, a en effet appelé «la droite républicaine» à se rapprocher des macronistes, ce dernier estimant que l'élection d'Eric Ciotti à la tête des LR va avoir pour effet de «dissoudre la droite dans l'extrême droite».

Eric Ciotti ne retiendra personne

Devant ces départs, le nouveau président des LR, qui a déclaré vouloir «rassembler» sa famille politique «autour d’une droite ferme» ne s’est pas senti abandonné. «Ceux qui partent, c’est un soubresaut, je ne les retiendrai pas», a-t-il assuré ce lundi au micro de RTL.

S’il a accepté que certains quittent le navire, Eric Ciotti est néanmoins conscient qu’il faudra, «lorsque la droite redeviendra la droite» faire «revenir ceux qui ont été déçus et sont partis, soit vers Emmanuel Macron, soit encore plus à droite».