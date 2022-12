Météo : 6 départements en vigilance orange à la neige et au verglas

Le froid s'installe sur la France et notamment en région Centre-Est. Météo-France a placé six départements en vigilance orange Neige-verglas pour la journée de mardi.

Une «nouvelle offensive hivernale» est à prévoir dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre, selon Météo-France. Le service de météorologie a placé six départements français en vigilance orange Neige-verglas pour la journée de mardi.

L'Allier, la Loire, la Saône-et-Loire, le Rhône, l'Ain et la Haute-Savoie sont concernés. Selon Météo-France, une perturbation va gagner la région Centre-Est par le sud-ouest, à la suite d'un épisode de froid sensible, avec des températures comprises entre -3 et 4 °C en début d'après-midi ce lundi.

6 départements en Orange pic.twitter.com/FUmLeihP4r — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 12, 2022

Des phénomènes glissants sont jugés «probables» dans la nuit de lundi à mardi et jusqu'à mardi matin sur le Centre-Est. En arrivant sur un air très froid, les précipitations seront neigeuses jusqu'en plaine, avant de se transformer en pluie avec le redoux.

Des pluies verglaçantes seront possibles mardi matin sur l'extrême sud du Centre-Val de Loire, le nord de l'Auvergne, le sud de la Bourgogne et en France-Comté. L'après-midi les précipitations s'estomperont temporairement sur le Massif central, mais d'autres arriveront en fin de journée sur le Poitou-Charentes et le Limousin.

La perturbation atteindra ensuite la Bretagne, où les pluies prendront également un caractère verglaçant. Au cours de la nuit suivante, celle de mardi à mercredi, le risque de verglas et de neige s'étendra vers l'Ile-de-France, en passant par la Normandie. Météo-France alerte les Français concernant «des problèmes pour la circulation routière».