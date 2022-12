Noël et Hanouka : Gérald Darmanin demande une présence policière renforcée devant les lieux de culte

A l'occasion des fêtes religieuses de fin d'année, Gérald Darmanin a prévu un dispositif de sécurité renforcé, notamment près des lieux de culte.

Les fêtes chrétiennes et juives de fin d'année feront l'objet d'une «vigilance particulière». Les préfets de France ont reçu des consignes en ce sens ce lundi 12 décembre, de la part du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il est notamment question d'une «présence à pied renforcée devant les lieux de culte».

Ces mesures s'inscrivent dans un contexte de menace terroriste qualifiée de «très élevée» et de «regain de tensions au plan international». Elles concernent Hanouka, du 18 au 26 décembre, ainsi que les fêtes de Noël catholique, arménienne et orthodoxe, respectivement la nuit du 24 décembre, le 6 janvier et le 7 janvier.

A l’approche des fêtes religieuses de fin d’année, j’ai demandé aux policiers et gendarmes une vigilance particulière et une présence à pied renforcée devant les lieux de culte. https://t.co/cTgtGFt6Fd — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 12, 2022

Selon des informations relayées par Europe 1, il est demandé aux préfets de département d'opérer un rapprochement entre les services de police et de gendarmerie et les responsables du culte.

Le ministère appelle les forces de l'ordre à porter une «attention particulière» aux véhicules en stationnement à proximité des lieux de culte. Une «présence statique visible» est requise lors des rassemblements religieux.

Dans le cadre de ce dispositif, Gérald Darmanin demande également la mobilisation des polices municipales et de la force militaire Sentinelle. Leur «présence physique, à pied et généralisée» sera de rigueur à l'occasion de ces fêtes religieuses.