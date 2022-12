Adrien Quatennens : pour son avocate, «il n’est pas coupable de faits de violences répétées et de faits de harcèlement»

Me Jade Dousselin, l'avocate d'Adrien Quatennens, a commenté la peine de quatre mois de prison avec sursis prononcée à l'encontre du député LFI ce 13 décembre. Elle a affirmé que les charges liées aux violences répétées et aux tentatives d'harcèlements n'avaient pas été retenues.

La sanction était attendue. Me Jade Dousselin, l'avocate d'Adrien Quatennens, a commenté la peine de quatre mois de prison avec sursis prononcée par le tribunal de Lille à l'encontre du député de La France Insoumise ce mardi.

«J’ai déjà eu l’occasion de le dire avec des auditions, des témoignages, des enquêtes psychologiques et des analyses téléphoniques qui ont permis d'arriver à plusieurs conclusions. La première, c’est que M. Adrien Quatennens n’est pas coupable de faits de violences répétées. La deuxième, c’est que M. Adrien Quatennens n’est pas coupable de faits de harcèlements à l’encontre de son épouse», a détaillé l’avocate.

Deux faits précis ont été retenus contre l’une des têtes d’affiches du mouvement politique. «Il a été condamné ce jour pour le fait de gifles qu’il a reconnu au cours de ces dernières semaines, qui se sont passés il y a plus d’un an dans un contexte extrêmement tendu et qui ne se sont jamais reproduits. Il a été condamné pour des SMS réitérés dont M. le juge homologateur a certifié devant nous qu’ils n’avaient aucun caractère ni harcelant, ni malveillant, ni menaçant», a précisé sa défense.

Me Jade Dousselin a affirmé que son client a retenu la leçon. «Cette peine de quatre mois avec sursis est un avertissement solennel. Celui d’un homme dont on sait qu’il ne reviendra pas devant la justice. Celui d’un homme dont on sait qu’il n’est pas un violent dans son couple (…) Cette décision ne l’empêche pas de pouvoir réintégrer l’Assemblée et poursuivre son mandat électif. Il s’exprimera dans les prochaines heures sur l’issue de cette procédure», a-t-elle ajouté.