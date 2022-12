Coupe du monde 2022 : 10.000 policiers et gendarmes mobilisés mercredi soir pour France-Maroc, dont 5.000 à Paris

Pour encadrer les célébrations en marge de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 opposant la France au Maroc, le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin a annoncé la mise en place d’un dispositif de sécurité important mercredi soir avec la mobilisation de 10.000 policiers et gendarmes.

Le ministre de l’Intérieur se veut rassurant. Alors que l’équipe de France affronte le Maroc, ce mercredi 14 décembre au soir pour la demi-finale de la Coupe du monde 2022, Gérald Darmanin veut éviter tout risque de débordements. A la veille de l'événement, le ministre de l’Intérieur a ainsi annoncé la mise en place d’un dispositif de sécurité important.

En effet, pour encadrer les célébrations, Gérald Darmanin a indiqué que 10.000 policiers et gendarmes seraient mobilisés dans le pays, dont 5.000 à Paris et sa région.

«10.000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce mercredi. 5.000 en région parisienne, et singulièrement autour des Champs-Élysées et 5.000 en dehors de la région parisienne. C’est deux fois plus de policiers et de gendarmes pour encadrer ces manifestations de joie qui ne manqueront pas d’arriver, spontanées et souvent familiales, dans un contexte de menace terroriste extrêmement importante», a affirmé le ministre de l’Intérieur au cours des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale.

«La circulation des Champs-Élysées sera maintenue. Une grande partie des portes du périphérique seront clôturées dès 18h30. Avec la RATP et la SNCF, nous aurons un certain nombre d’actions de fermeture de stations de métro ou de gare de RER pour acheminer ou empêcher d’acheminer un certain nombre de personnes sur les grandes places de nos villes de France, et singulièrement à Paris», a-t-il ajouté.

Pour que le match #FRAMAR reste une fête, un dispositif d'ampleur sera mis en place demain soir pour garantir la sécurité des supporters : 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France.

Gérald Darmanin a indiqué que sa priorité consiste à «protéger nos concitoyens, les forces de l’ordre et les biens» et a également rappelé que «le festif sera encouragé et que la délinquance sera combattue».

Plus de 2.000 policiers sur les Champs-Élysées

Au Conseil de Paris, Laurent Nuñez est revenu sur le maintien de la circulation des Champs-Élysées. Le préfet de police de Paris a estimé que celle-ci «vise d’ailleurs à faire en sorte que la population reste sur les trottoirs et ne débordent pas sur la voie publique».

Concernant les 5.000 policiers mobilisés dans la capitale et sa région, «plus de 2.000 fonctionnaires de police seront présents rien que sur les Champs-Élysées contre 1.200 mobilisés samedi soir dernier», a expliqué Laurent Nuñez.

«Nous doublerons donc les effectifs sur les champs et nous aurons une réponse immédiate chaque fois qu’il y aura des prises à partie de nos effectifs», a-t-il poursuivi.