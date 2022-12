Île-de-France : le niveau 3 du plan neige et verglas déclenché, la N118 fermée cette nuit

La préfecture de police de Paris vient de déclencher le niveau 3 du plan neige et verglas en Ile-de-France, déjà «en veille opérationnelle» depuis le 15 novembre dernier, alors que les premiers flocons sont attendus dans la nuit de mardi à mercredi dans la région selon les prévisions de Météo-France.

Alors que la région Ile-de-France a été placée en vigilance orange neige-verglas ce mercredi, la préfecture de police vient de déclencher le niveau 3 de son plan neige et verglas en Ile-de-France (PNVIF). «Un plan entre 3 niveaux, prévu pour faire face aux épisodes météorologiques hivernaux», explique la PP.

La N118 fermée à la circulation pour 24h

Parmi les mesures qui pourront être déclenchées dès ce soir dans le cadre de ce plan, la limitation de la vitesse et l'interdiction d'effectuer une manœuvre de dépassement faites aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et aux transports de matières dangereuses sur tous les axes du plan neige ou verglas d'Ile-de-France.

En raison de l'incroyable épisode de la N118, à l'hiver 2018, lorsque plusieurs centaines d'automobilistes étaient restés coincés sur l'axe francilien, la PP a également pris la décision d'interdire la circulation sur la totalité de la N118 «à compter de 22h» et «pour une durée de 24 heures».

En parallèle, l'ensemble du réseau structurant d'Ile-de-France sera dès 22h «interdit à tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses (TMD)», «pour une durée de 24 heures».

jusqu'à 5 cm de neige attendus

Pour rappel, selon les dernières prévisions, des précipitations verglaçantes (sur le sud de la région) et des chutes de neige (sur le nord) sont prévues dans la nuit de mardi à mercredi et toute la journée de ce mercredi 14 décembre.

En raison de températures très basses, la neige tiendra au sol, avec des cumuls jusqu'à 5 cm, souligne la PP, qui assure que «l'épisode devrait se poursuivre la nuit suivante et jusqu'à jeudi». Et de prévenir la population : «malgré les mesures de déneigement et de salage des routes appliquées par la Direction des routes d'Ile-de-France, cet épisode de neige et de verglas pourra gêner fortement la circulation routière».

En conséquence, la préfecture de police de Paris a demandé aux Franciliens «de limiter leurs déplacements et de privilégier le télétravail». «Les conditions climatiques pourront se dégrader dans l'après-midi et rendre de nouveau difficile la circulation routière en fin de journée», a-t-elle ajouté dans un communiqué.