Météo : 28 départements en vigilance orange à la neige et au verglas à compter de ce soir

Le froid s'installe durablement sur la France et notamment sur toute la moitié nord du pays. Météo-France a dans ce contexte placé vingt-huit départements situés au nord de la Loire en vigilance orange Neige-verglas à compter de ce mardi soir et pour toute la journée de mercredi.

Prudence, le froid est là. Météo-France a placé ce mardi 13 décembre 28 départements du nord du pays en vigilance orange pour neige et verglas actualisant une précédente prévision qui avait placé 12 départements en vigilance orange.

Sont concernés par cette alerte : le Morbihan, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, la Mayenne, le Calvados, l'Orne, la Sarthe, l'Eure-et-Loire, l'Eure, les huits départements d'Ile-de-France, la Marne, l'Aube, la Meuse, la Haute-Marne, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort.

28 départements en Orange pic.twitter.com/hF4LhlWRGv — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 13, 2022

Les départements de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie ont été rétrogradés et ne sont plus à grand risque.

chaussees glissantes

Météo-France prévoit du «verglas entre le nord des Pays de la Loire et le sud de l'Alsace en passant par le sud de l'Ile-de-France». La mise en garde vaut également pour des risques de précipitations à même de rendre les chaussées très glissantes.

Du côté des températures, la moitié Nord sera confrontée à des gelées nocturnes entre -4 et 0 °C. De l'Auvergne-Rhône-Alpes à la Provence, le thermomètre affichera -2 à +3 °C.