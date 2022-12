Violences conjugales : quelle sanction pour Adrien Quatennens ?

Accusé par son épouse de «violences physiques et psychologiques», le député LFI Adrien Quatennens comparaît ce mardi à Lille dans une procédure de «plaider-coupable». Il reconnaît une gifle et des SMS répétés après leur séparation.

L’élu du Nord doit être fixé sur son sort dans la matinée. Accusé par son épouse de «violences physiques et psychologiques», le député LFI Adrien Quatennens comparaît ce mardi à Lille (Nord). Jugé en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, procédure aussi appelée «plaider-coupable», il encourt «une amende, voire un stage de sensibilisation» aux violences conjugales, selon son entourage.

Convoqué à 8h30 par la procureure de la République de Lille, l’homme de 32 ans se verra proposer une peine par cette dernière. S’il l’accepte, elle devra ensuite être homologuée par un juge pendant la séance publique prévue à 10h. En cas de rejet de la peine prononcée par le juge, Adrien Quatennens serait renvoyé devant un tribunal correctionnel à une date ultérieure.

D’après l’avocate du prévenu, Me Jade Dousselin, la justice reconnaît une gifle infligée à son épouse, «il y a plus d’un an», dans un contexte «d’agressivité mutuelle», ainsi que des SMS envoyés après la séparation et «dont l’absence de caractère malveillant» a «été reconnue».

Pour rappel, la procédure allégée dite «plaider-coupable» désigne un mode de jugement de certains délits qui consiste à proposer au prévenu une peine inférieure à celle encourue, en échange de la reconnaissance de sa culpabilité, selon le site vie-publique.fr

Le groupe parlementaire se réunit dans la journée

Révélée par le Canard enchaîné à la mi-septembre, l’affaire avait entraîné «la mise en retrait» d’Adrien Quatennens de son poste de coordinateur de La France insoumise, via un communiqué publié sur Twitter.

Le parquet de Lille avait ouvert une enquête après deux mains courantes déposées, puis converties en plaintes à son encontre par sa femme.

Au-delà du volet judiciaire, le sort politique d’Adrien Quatennens sera également fixé ce mardi puisqu’une réunion du groupe parlementaire est prévue dans la journée pour décider de son cas. Pour le moment, il n’a toujours pas repris son poste à l’Assemblée nationale et demeure exclu des activités parlementaires LFI dans l’attente du jugement de ce mardi.

«On sait qu’il sera condamné. Mais mardi dernier, lors de la réunion de groupe, aucune voix ne s’est élevée pour réclamer son exclusion définitive ou sa démission», a expliqué Manuel Bompard, le nouveau chef de file LFI, à l’AFP.