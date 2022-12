France-Maroc : jusqu'à 5 portes d'entrée dans Paris fermées sur le périphérique ce soir

Attention aux fermetures de portes sur le boulevard périphérique ce mercredi 14 décembre au soir. En marge du match France-Maroc, et pour des questions de sécurité, jusqu'à 5 portes d'entrée dans Paris seront en effet fermées dès 22h.

Alors que l'équipe de France rencontrera celle du Maroc en demi-finale de la Coupe du monde de football organisée au Qatar, ce mercredi 14 décembre à 20h, la préfecture de police de Paris (PP) a annoncé la mise en place d'une série de mesures pour garantir l'ordre public et lutter contre la délinquance, notamment aux abords des Champs-Elysées (8e), où les supporters ont l'habitude de venir fêter les victoires.

cinq portes fermées dès 22h

Dans ce contexte, et afin «de prévenir un engorgement de la circulation sur le secteur des Champs-Elysées, plusieurs portes d'accès à Paris par le périphérique seront fermées à compter de 22h», a ainsi communiqué la PP, qui prévoit un «dispositif spécifique» sur cette avenue très fréquentée notamment par les touristes.

Parmi ces portes, on peut noter la porte de la Muette (16e), la porte Maillot (limitrophe du 16e et du 17e), la porte des Ternes (17e), la porte Dauphine (16e) ainsi que la porte de Champerret (17e).

Au total, 5.000 policiers, gendarmes et pompiers seront mobilisés dès 20h ce mercredi soir dans le cadre de ce dispositif de sécurité, pour garantir l'ordre et la sécurité autour de cet événement dans toute la région Ile-de-France, en petite couronne, et dans les transports en commun. 5.000 autres seront déployés dans les autres régions françaises.

Champs-Elysées sous haute surveillance

Quant aux Champs-Elysées, ils seront placés sous haute surveillance, par plus d'un millier de forces de l'ordre, qui y «assureront une présence visible et dissuasive pour prévenir les comportements dangereux, les actes de vandalisme et les agressions, dans le périmètre immédiat, mais aussi plus en profondeur sur les axes alentours», explique la PP.

Hier déjà, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez avait assuré que «plus de 2.000 fonctionnaires de police seront présents autour des Champs-Elysées, contre 1.200 mobilisés samedi soir dernier». Plus précisément, ce sont 25 unités de force mobile, des CRS et gendarmes, qui seront déployées sur le secteur.

La circulation y sera néanmoins maintenue, malgré la demande de la maire du 8e arrondissement de Paris Jeanne d'Hauteserre de fermer la circulation aux voitures. «Nous doublerons les effectifs sur les Champs-Elysées et nous aurons une réponse immédiate chaque fois qu’il y aura des prises à partie de nos effectifs», avait-il ajouté devant le Conseil de Paris.

