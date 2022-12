Météo : 33 départements en vigilance orange à la neige et au verglas

Le froid s'installe durablement sur la France et notamment sur toute la moitié nord du pays. Météo-France a dans ce contexte placé trente-trois départements situés au nord de la Loire en vigilance orange Neige-verglas pour toute la journée de mercredi.

Prudence, le froid est là. Météo-France a placé ce mercredi 14 décembre 33 départements du nord du pays en vigilance orange pour neige et verglas.

Sont concernés par cette alerte : l'Aisne, l'Oise, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, l'Yonne, le Morbihan, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, la Mayenne, le Calvados, l'Orne, la Sarthe, l'Eure-et-Loir, l'Eure, les huit départements d'Ile-de-France, la Marne, l'Aube, la Meuse, la Haute-Marne, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort.

33 départements en Orange pic.twitter.com/ZsE6ijAVS6 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 14, 2022

Les départements de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie ont été rétrogradés et ne sont plus à grand risque.

Météo-France prévoit du «verglas entre le nord des Pays de la Loire et le sud de l'Alsace en passant par le sud de l'Ile-de-France». La mise en garde vaut également pour des risques de précipitations à même de rendre les chaussées très glissantes.

Du côté des températures, la moitié Nord sera confrontée à des gelées nocturnes entre -4 et 0 °C. De l'Auvergne-Rhône-Alpes à la Provence, le thermomètre affichera -2 à +3 °C.

Le télétravail privilégié en Ile-de-france

À la suite de cet épisode de neige et de pluies verglaçantes annoncé sur l’Île-de-France, le préfet de la police de Paris, Laurent Nuñez, a activé le niveau 3 du «Plan neige et verglas» dans la région. Ainsi, une série de mesures est à appliquer depuis mardi 13 décembre à 22h et pour une durée de 24h.

De ce fait, la préfecture de Paris a décidé d’interdire la circulation sur la totalité de la RN118 pour tous les automobilistes. Aussi, il est strictement interdit de circuler sur l’ensemble du réseau structurant d’Île-de-France pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses.

La préfecture de police a expliqué que les conditions climatiques pourront se dégrader dans l’après-midi et rendre de nouveau difficile la circulation routière en fin de journée.