Travail : remote, flexibilité, pro-perso… Voici les 6 mots les plus utilisés par les employés en 2022

Crise sanitaire, inflation, télétravail… L’actualité économique et politique a des conséquences sur la manière dont les employés envisagent le travail. Les mots les plus utilisés par les employés en 2022 traduisent justement ce changement de paradigme, relève une étude.

«Salaire», «flexibilité», équilibre «pro/perso»… Les mots les plus utilisés par les employés en France en 2022 traduisent les récents bouleversements économiques et du monde du travail. Selon une étude de la plate-forme Glassdoor, sur laquelle les employés peuvent commenter et noter leurs entreprises, «remote» a été désigné mot de l’année 2022.

L’usage de ce mot a augmenté de 26,3 % au cours de l’année. Dans le monde du travail, on emploie le mot «remote» pour désigner un salarié à distance, par exemple en télétravail. «Révélatrice d'une nouvelle ère de travail hybride, la fréquence de ce terme dans les avis laissés montre la place primordiale du télétravail dans la manière dont les salariés français évaluent leur expérience en entreprise», analyse Glassdoor.

Ce mot a par ailleurs connu une augmentation de 42 % de mentions positives sur la plate-forme, et une baisse de 2 % des mentions négatives en 2022.

Meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Un autre terme très utilisé par les salariés français cette année est «flexibilité», intrinsèquement lié au télétravail. «Flexibilité» a connu un bond de 20 % sur douze mois sur Glassdoor. Enfin, l’expression «pro/perso» a également pris une place plus importante en 2022, avec 22,3 % d’augmentation sur l’année. Pour Glasdoor, cela traduit bien l’importance toute particulière pour les employés de pouvoir concilier vie professionnelle et vie privée dans leur travail.

Selon Lauren Thomas, économiste chez Glassdoor : «La hausse du lexique entourant le travail à distance, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, mais aussi le salaire, trace une vraie feuille de route pour les recruteurs et employeurs. Cela se traduit concrètement par le refus de nombreux candidats à postuler à une offre qui ne propose pas de télétravail ou à rester dans un poste qui n’offre pas suffisamment de flexibilité», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Préoccupations économiques fortes

Si la crise sanitaire et le recours au télétravail ont eu des conséquences sur la manière dont les salariés envisagent le monde du travail, la crise économique et l’inflation galopante ne sont pas en reste. Face à l’augmentation du coût de la vie, la rémunération est l’une des grandes préoccupations des salariés. Les mentions négatives du mot «salaire» ont augmenté de 13 % sur un an, alors que les mentions positives ont diminué de 7 %, tandis que l’usage du mot «paie» a augmenté de 9,7 %.

D’autres termes relatifs ou pouvoir d’achat ont également été beaucoup utilisés par les employés français, comme «prime» (+12,5 % en 2022), «tickets restaurant» (+6,9 %) ou encore «mutuelle» (+11 %), ce dernier étant utilisés davantage de manière négative que positive, ce qui souligne, selon l’étude, un «mécontentement lié au régime de mutuelle dispensé par de nombreuses entreprises».

Les préoccupations liées au télétravail ou encore à l’augmentation du coût de la vie ne sont pas uniquement françaises. À titre de comparaison, les mots le plus utilisé sur Glassdoor par les employés au Royaume-Uni sont «inflation», «flexibilité», «salaire» et «chiffre d’affaires», et aux États-Unis, ce sont les expressions «retour au bureau», «inflation», «hybride» ou encore «récession» qui ont été le plus utilisées.