France–Maroc : la famille du jeune mortellement renversé à Montpellier lance un appel au calme

Alors qu’un jeune 14 ans a été mortellement percuté mercredi soir par un véhicule à Montpellier (Hérault), après le match France-Maroc, sa famille a appelé au calme et a réaffirmé sa confiance dans la police et la justice pour interpeller l’automobiliste.

L'apaisement souhaité. Ce jeudi 15 décembre, Michaël Delafosse, maire de Montpellier, s’est rendu auprès de la famille d’Aymen, l'adolescent âgé de 14 ans mortellement renversé la veille par un véhicule après la qualification de la France pour la finale de la Coupe du monde face au Maroc, pour présenter ses condoléances.

À la suite de son entretien avec la famille de la victime, celle-ci a alors lancé auprès du maire de la ville un appel au calme et exprimé sa confiance dans les institutions de la République pour interpeller et juger le conducteur du véhicule.

«La disparition d’Aymen nous plonge dans une épreuve effroyable. Nous exprimons notre reconnaissance aux innombrables messages de condoléances. Nous appelons au plus grand calme et exprimons notre confiance dans les institutions de la République, police et justice, pour que l’auteur des faits soit interpellé et jugé», a écrit la famille de l’adolescent décédé.

Le responsable toujours recherché

«Merci à chacun et chacune de respecter cette famille dans cette effroyable épreuve», a tweeté Michaël Delafosse.

Suite à la tragédie d’hier soir, la déclaration de la famille d’Aymen. Merci à chacun et chacune de respecter cette famille dans cette effroyable épreuve. pic.twitter.com/IeZCFuZ3XR — Michaël Delafosse (@MDelafosse) December 15, 2022

Aymen, 14 ans, a été percuté dans le quartier de la Paillade, à Montpellier, lors d’un rassemblement festif des supporters de l’équipe de France après sa victoire face au Maroc (2-0). Transporté à l’hôpital en urgence absolue, l'adolescent est décédé peu après sa prise en charge médicale.

Le conducteur, lui, a pris la fuite. Selon le préfet de l’Hérault, «le véhicule a été retrouvé à proximité des lieux de l’accident et placé sous séquestre». Une enquête a été ouverte et placée sous la direction du parquet.