Violences conjugales : 208.000 victimes recensées en 2021 en France, en hausse de 21 %

Les violences conjugales sont en hausse en France. En 2021, 208.000 victimes ont été recensées. Un chiffre en hausse de 21 % par rapport à l’année précédente.

Des chiffres inquiétants. En 2021, 208.000 victimes de violences conjugales ont été recensées en France, témoignant d’une hausse de 21 % par rapport à 2020, et de quasiment 50 % par rapport à 2016. Ces chiffres, révélés dans un rapport publié par le ministère de l’Intérieur ce jeudi 15 décembre, s'expliquent également par une libération de la parole de plus en plus importante. Les dépôts de plainte pour des faits anciens sont passés de 18 % en 2016 à 28 % en 2021.

Géographiquement, les départements de la Guyane, de la Seine-Saint-Denis, du Nord, de la Réunion, du Pas-de-Calais ains que du Lot-et-Garonne enregistrent le plus grand nombre de femmes victimes pour 1.000 habitants.

Dans ce rapport, les violences physiques sont majoritaires, dont la plupart des victimes sont des femmes, à hauteur de 87 %.

Pour rappel, ces chiffres sont basés sur les signalements aux services de sécurité de la part des victimes. Une enquête de victimation Genese a révélé que moins d’une victime de violences conjugales sur quatre avait porté plainte en 2020.