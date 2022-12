Alcool, tabac, cannabis : une consommation en baisse chez les collégiens français

La consommation d'alcool, de tabac et de cannabis a baissé en 2021, chez les collégiens français, selon une étude parue ce vendredi dans la revue de l'Observatoire français des drogues et des tendances (OFTD). Un résultat accentué par la pandémie.

Des jeunes plus responsables ? Le tabac, l'alcool et le cannabis sont de moins en moins consommés par les collégiens français, a-t-on appris ce vendredi après la parution d'une étude de l'OMS Europe publiée par la revue de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFTD).

Les chercheurs ont sondé un échantillon de 2.000 collégiens français et ont conclu à «une accélération du déclin de l'usage du tabac, de l'alcool et du cannabis chez les jeunes». Dans le détail, 64,1 % ont déjà consommé de l'alcool, 29,1 % des cigarettes et 9,1 % du cannabis. Des chiffres qui se sont affaissés depuis 2010. En effet, ils étaient respectivement de 83,2 %, 51,8 % et 23,9 % en 2012.

Ces conclusions sont le fruit d'un travail conjoint de plusieurs organismes français, dont l'OFTD, l'Inserm et l'École des hautes études en santé publique (EHESP) chapeauté par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

UN effet covid-19 ?

La pandémie traversée par la France a joué un rôle, selon les chercheurs, sur ces résultats. De fait, la mise en place de nombreuses restrictions, à l'instar des confinements, ont limité les moments de réunion entre jeunes et ces rencontres favorisent la consommation de substances addictives. La prudence quant à l'interprétation de ces résultats est donc de mise et un «léger rebond» est à prévoir dans les années à venir.

Par ailleurs, cette étude appelle à la vigilance concernant les Puff, dont l'Alliance contre le tabac a demandé l'interdiction. Cette cigarette électronique très populaire est censée être interdite aux mineurs mais se procure très facilement auprès des buralistes.

En effet, 8% des collégiens l'ont déjà expérimentée alors qu'ils n'ont pas essayé une cigarette classique. Un phénomène jugé «inquiétant».