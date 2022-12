Deux ans de la disparition de Delphine Jubillar : les 5 dates clés de l'affaire

Ce vendredi 16 décembre signe les deux ans de la disparition de Delphine Jubillar, cette mère de famille et infirmière de 33 ans, disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020, à Cagnac-les-Mines (Tarn). Retour sur ce mystère judiciaire en cinq dates.

Que s'est-il-passé ce soir-là ? Disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines (Tarn), Delphine Jubillar n'a plus donné signe de vie depuis maintenant deux ans. Son mari, Cédric Jubillar, incarcéré pour «homicide volontaire sur conjoint» reste aujourd'hui le principal suspect. Le point sur cette affaire ultra médiatisée en 5 dates clés.

16 decembre 2020 : la disparition

C'est à 4h09 au matin du 16 décembre 2020 que Cédric Jubillar contacte la gendarmerie pour signaler la disparition de sa femme. Réveillé par les cris de sa fille âgée de 18 mois, il expliquera alors que sa conjointe n'a pas regagné leur domicile, après avoir promené leurs deux chiens, eux bien rentrés.

Dans les heures qui ont suivi, une enquête pour «disparition inquiétante» est ouverte. Plus tard, l'enquête montrera que le téléphone de Delphine Jubillar n'a pas quitté le périmètre de Cagnes-les-Mines.

23 decembre 2020 : l'information judiciaire

Après plusieurs jours de recherches qui ont mobilisé plongeurs et gendarmes, une grande battue citoyenne est organisée. Ce sont ainsi plus de 1.000 personnes qui ratissent champs et sentiers. Des objets seront trouvés parmi lesquels un couteau, un portable et des chaussettes.

Dans la foulée, le parquet de Toulouse annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour «arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire». A ce stade, les pistes du départ volontaire et du suicide sont écartées.

16 et 18 juin 2021 : la mise en examen de cedric jubillar

Le 16 juin 2021, Cédric Jubillar est placé en garde à vue. Pendant quarante-huit heures, l'homme multiplie les incohérences sur la nuit de la disparition de sa femme, affirmant notamment que leur séparation se passait dans «de bonnes conditions». En effet, le couple était en instance de divorce.

Cependant, leur fils, âgé de 6 ans a fait part aux enquêteurs d'une dispute au sein du couple, le soir en question. Des voisins ont également confirmé ses propos.

Le vendredi 18 juin 2021, Cédric Jubillar est mis en examen pour «homicide volontaire par conjoint» et est incarcéré dans la maison d'arrêt de Seysses (Haute-Garonne). Il continue jusqu'à ce jour de clamer son innocence et a fait six demandes de remise en liberté, toutes rejetées.

31 janvier 2022 : une possible piste ?

A cette date, cela fait trois semaines que la gendarmerie a relancé les recherches sur le terrain, à la suite de révélations que Cédric Jubillar aurait faites en détention à un codétenu.

Le peintre-plaquiste aurait révélé où il avait caché le corps de Delphine : près d'une ferme, qui a brûlé le 15 avril 2021, dans la commune de Cagnac-les-Mines.

Des chemins forestiers ont été creusés et râtelés en vain, Delphine Jubillar reste introuvable.

13 decembre 2022 : la reconstitution

Presque deux ans jour pour jour après les faits, une reconstitution de la nuit de la disparition de Delphine Jubillar est organisée, en présence du principal suspect.

Cette opération a été planifiée afin de revenir sur le déroulé précis de la soirée. Durant plus de cinq heures, Cédric Jubillar a été confronté à des éléments du dossier. L'homme, stoïque, est resté sur sa position en niant toute implication dans la disparition de sa femme.