Île-de-France : un nouvel épisode de pollution aux particules fines ce samedi

Un épisode de pollution aux particules fines (PM10) est prévue en Île-de-France ce samedi 17 décembre, a annoncé Airparif ce vendredi.

Une qualité de l'air dégradée à Paris et sur une large partie ouest de la région. Ce samedi, l'Île-de-France sera touchée par un épisode de pollution aux particules fines, a indiqué sur son site Internet Airparif, l'organisme national chargé de surveiller la qualité de l'air.

Site internet Airparif.asso.fr

Selon ce dernier, le seuil d'information et de recommandations pour les particules fines (PM10) risque d'être dépassé en région parisienne. Celui-ci est fixé à 50 microgrammes par mètre cube d’air. Ce samedi, le niveau ne devrait toutefois pas dépasser la barre des 80 microgrammes par mètre cube d’air, qui entraîne le déclenchement de la procédure d’alerte.

La raison de ce pic de pollution : les conditions météorologiques - vent faible et températures négatives - qui resteront défavorables à une dispersion des émissions locales, issues notamment du trafic routier et du chauffage résidentiel. Ainsi, les particules fines prédomineront dans l'air francilien, et la qualité de l'air sera mauvaise dans le nord-ouest de l'agglomération, prévient l'agence de surveillance de la qualité de l'air en région Île-de-France.

Produites par l’activité industrielle, le chauffage ou encore le trafic routier, les particules fines peuvent provoquer chez les personnes fragiles des difficultés respiratoires ou cardiovasculaires. Ainsi, les autorités sanitaires recommandent aux populations vulnérables de privilégier les sorties brèves, et d’éviter la proximité avec les zones à fort trafic routier.