Incendie d'habitation : voici les 5 bons gestes à connaître

Alors qu’au moins dix personnes ont trouvé la mort dans l'incendie d’un immeuble de Vaulx-en-Velin dans le Rhône, beaucoup de Français se demandent comment ils auraient agi en pareille situation. Voici 5 gestes à adopter en cas de feu domestique afin d'éviter le pire.

La vue du feu provoque bien souvent la panique. C’est pourtant dans ces cas-là qu’il faut agir tout en gardant son sang-froid. Et pour cause, au cours des incendies d’habitation trop de personnes perdent la vie par méconnaissance ou oubli des règles de sécurité élémentaires, ou se retrouvent intoxiquées par des fumées en voulant quitter précipitamment leur logement. Le point sur quelques réflexes simples, mais qui peuvent s'avérer être fort utiles.

Prévenir les secours

Même si cela peut paraître évident, le premier réflexe à avoir en cas d'incendie est de prévenir les secours. A cet effet, il convient de rappeler les numéros d'urgence dédiés que sont le 18 ou le 112, le numéro d'urgence européen.

Bon à savoir : il est en général possible de le composer ces numéros sans déverrouiller le téléphone.

Ramper sous la fumée

Si la fumée a envahi la pièce, se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir humide tout en rampant au sol permet de ne pas inhaler les vapeurs et d’éviter toute intoxication mortelle.

Fermer les portes

S’il est important de toucher une porte avant de l’ouvrir – une porte chaude peut signifier que le feu est de l’autre côté – la garder fermer empêche la propagation des fumées et évite ainsi que d’autres lieux ne soient sinistrés.

Il faudra ainsi quitter les lieux en refermant la porte, si le feu est à l’intérieur de son habitation. Si ce n’est pas possible ou si l’incendie ne provient pas de sa maison ou de son appartement, il ne faudra ni sortir ni ouvrir la porte. Au contraire il est préférable de se calfeutrer dans une pièce qui n’a pas été touchée par le feu et de placer du linge humide sous la porte et dans les interstices. Enfin, il est important de se manifester à la fenêtre pour que les pompiers puissent procéder au sauvetage.

Ne jamais prendre l’ascenseur

La cage d’ascenseur fait office de cheminée du bâtiment. Comme il ne s'agit pas d'un endroit hermétique, les gaz, les fumées, les températures élevées et parfois le feu, peuvent finir par envahir son intérieur. Associée à une coupure de courant, l’ascenseur peut devenir un piège mortel.

Étouffer les flammes

Si les cheveux ou les vêtements d’une personne prennent feu, il est possible d’utiliser une serviette, une couverture ou quelque chose d’épais pour étouffer les flammes. Se rouler par terre peut également permettre l’extinction des flammes.

D’après le ministère de l’Intérieur, chaque année en France plus de 300.000 cas d’incendies de maison sont détectés. Un Français sur trois est par ailleurs victime d’un incendie au cours de sa vie.