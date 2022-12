François de Rugy : l'ancien ministre devient banquier d'affaires

Selon le Journal du Dimanche, François de Rugy, ancien ministre à la Transition écologique et président de l'Assemblée nationale, a rejoint une banque d'affaires espagnole.

François de Rugy a trouvé sa reconversion. L'ancien ministre de la Transition écologique sous Emmanuel Macron, et président de l'Assemblée nationale a rejoint Alantra, une banque d'affaires espagnole.

Selon les informations du JDD, ce dernier a décroché, le 1er décembre, un poste de «senior adviser» pour un des spécialistes de la tech pour les entreprises de taille moyenne.

A 49 ans, François de Rugy entend apporter «son expertise au regard du cadre législatif et politique et sur un plan local, régional et national», à son nouvel employeur.

Un retrait de la vie politique

Déclarant vouloir «faire autre chose et agir pour l'écologie dans le domaine économique et auprès des entreprises», François de Rugy s'est retiré de la politique, poussé par une affaire.

L'ancien député de Loire-Atlantique, qui avait rejoint Emmanuel Macron dès 2017, avait été contraint de démissionner de son poste de ministre de la Transition écologique en juillet 2019.

Pour rappel, des révélations de Mediapart avaient mis en lumière un train de vie fastueux financé en partie par des fonds publics lorsqu'il officiait en tant que président de l'Assemblée nationale.