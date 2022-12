Après Camaïeu, l'enseigne Go Sport menacée de redressement judiciaire

Le tribunal de commerce de Grenoble doit rendre mercredi 21 décembre sa décision concernant la situation financière de Go Sport.

Les représentants des salariés de Go Sport et la direction de l'entreprise se sont succédés, ce lundi, devant le tribunal de commerce de Grenoble (Isère). Cette audience à huis clos avait pour but de vérifier que l'enseigne n'est pas en situation de cessation de paiements à brève échéance. La justice doit rendre sa décision mercredi prochain.

D'après l'avocate du comité social et économique central (CSEC) de Go Sport, Me Evelyn Bledniak, «le tribunal a considéré que la situation était urgente» et qu'«il fallait agir vite». Avec l'appui d'un expert indépendant mandaté par le CSEC, les commissaires aux comptes de l'enseigne ont en effet présenté un rapport concluant à l'état de cessation de paiements depuis la période octobre-novembre.

Des conclusions que la direction du groupe Hermione, People and Brands (HPB), dont Go Sport est une filiale, a contredit à l'aide d'un autre rapport indépendant. Produisant une déclaration de non-cessation de paiements, celui-ci promettait également un retour prochain à une trésorerie positive.

D'après Evelyn Bledniak, le document fourni par HPB reposait toutefois «sur la base d'informations incomplètes car arrêtées à fin novembre». «La question c'est : et aujourd'hui ?», a ajouté l'avocate.

Si le tribunal de commerce juge la cessation de paiements caractérisée, alors une procédure de redressement judiciaire sera ouverte. HPB lui préfèrerait une procédure de conciliation, plus confidentielle et qui lui permettrait de choisir son conciliateur. Lors de l'audience, le groupe a d'ailleurs fait part de sa volonté de céder Go Sport si une conciliation était ouverte.

2.160 salariés inquiets

Hermione, People and Brands, détenu par l'investisseur bordelais Michel Ohayon, voudrait éviter de connaître à nouveau l'épreuve du redressement judiciaire. En septembre dernier, une autre de ses filiales a en effet été placée en liquidation : l'enseigne Camaïeu.

A l'époque, le sort réservé à cette chaîne de prêt-à-porter avait d'ailleurs inquiété les commissaires aux comptes et le CSEC de Go Sport, qui avaient lancé des procédures d'alerte économique. Leur rapport d'expert, remis au tribunal de commerce ce lundi, faisait état de remontées d'argent, pour un montant estimé à 36,3 millions d'euros, effectuées sur la trésorerie de Go Sport vers HPB.

L'entreprise est en perte depuis des années mais ses 2.160 salariés espèrent pouvoir sauver leurs emplois. Plusieurs élus du CSEC ont ainsi exclu de se lancer dans une grève, «qui pénaliserait l'entreprise».

Estimant avoir été «entendu», l'un d'entre eux, Christophe Lavalle, également délégué Force ouvrière, reconnaît que la situation «est inquiétante». En attendant le verdict, il fait part de son angoisse : «Nous ne voulons pas finir comme Camaïeu».