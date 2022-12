Coupe du monde 2022 : pourquoi les Bleus ne défileront pas à Paris ce lundi ?

Alors que la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra avait annoncé ce matin que les Bleus seraient présents sur la place de la Concorde ce lundi soir, pour «remercier les supporters», Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF) a finalement annoncé que le joueurs allaient rentrer chez eux.

Vaincus au Qatar en finale de la coupe du monde de football contre l'Argentine, les joueurs de l'équipe de France «préfèrent rentrer chez eux dès ce soir», a annoncé le président de la FFF Noël Le Graët, sur BFM, expliquant que ces derniers n'étaient «pas d'humeur à défiler sur les Champs-Elysées».

«Ils ont envie de rentrer chez eux»

«Ils ont envie de rentrer chez eux le plus vite possible, cela me paraît humainement très normal», a-t-il ajouté, rappelant qu'ils étaient «partis depuis plus d'un mois» et avaient «donné satisfaction». «Quand on ne gagne pas, on n'est pas d'humeur à défiler sur les Champs-Elysées», a-t-il poursuivi.

Une annonce qui vient contrer celle, un peu plus tôt, de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, qui avait assuré sur France Inter que les joueurs de l'équipe de France voulaient «saluer leurs supporters». «C'est vraiment important pour eux de prendre ce temps, a priori place de la Concorde, qui est l'endroit qu'ils ont choisi avec la Fédération française de football», avait-elle expliqué.

.@AOC1978 annonce la présence des Bleus ce soir place de la Concorde à Paris, pour "remercier les supporters" : "Ils n'ont pas voulu de défilé sur les Champs" #le7930inter pic.twitter.com/ziCdVcKImx — France Inter (@franceinter) December 19, 2022

Pas de défilé sur les Champs-Elysées, ni de rassemblement place de la Concorde, les joueurs pourront donc rentrer directement chez eux après leur atterrissage à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Un vol direct Air France entre Doha et Paris, dont l'heure d'arrivée est prévue à 18h25, après près de sept heures de vol.

Ce qui est sûr, c'est que les joueurs seront reçus plus tard à l'Elysée par le président de la République Emmanuel Macron, qui «aura sans doute à cœur en début d'année prochaine de les remercier et de les féliciter», a assuré la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.

Mais pour l'instant, le chef de l'Etat a rejoint le porte-avions français Charles de Gaulle, actuellement positionné au large de l'Égypte, pour la traditionnelle fête de Noël avec les troupes.

En 2018, vainqueurs de la Coupe du monde de football qui se déroulait en Russie, les Bleus avaient choisi de défiler sur les Champs-Elysées... sous la houlette d'Alexandre Benalla.