Covid-19 : les autorités de santé recommandent la vaccination des bébés à risque

Dans un avis rendu ce lundi 19 décembre, la Haute autorité de santé (HAS) recommande la vaccination des enfants de 6 mois à 4 ans présentant des risques de développer une forme grave en cas d'infection au Covid.

La HAS donne son feu vert. Ce lundi, les autorités sanitaires françaises ont, pour la première fois, recommandé un vaccin anti-Covid, celui de Pfizer/BioNTech, à certains bébés de moins de 4 ans.

La Haute autorité de santé «recommande d'élargir dès aujourd'hui la vaccination contre la Covid-19 aux enfants âgés de 6 mois à 4 ans révolus à risque de forme grave de la maladie et de décès», annonce-t-elle dans un communiqué.

le gouvernement devrait suivre

C'est la première fois qu'un vaccin contre Covid est approuvé en France pour les bébés. Les avis de la HAS sont théoriquement consultatifs, mais le ministère de la Santé les suit presque systématiquement. La recommandation des autorités sanitaires françaises est toutefois beaucoup plus resserrée que l'avis donné par leurs homologues européennes quelques semaines plus tôt.

Celles-ci avaient recommandé le vaccin de Pfizer/BioNTech pour l'ensemble des bébés de 6 mois à 4 ans, jugeant que les bénéfices l'emportaient sur les risques. Elles avaient également recommandé un autre vaccin, celui de Moderna, pour l'ensemble des bébés de 6 mois à 5 ans.

Ces avis allaient dans le sens des décisions prises aux Etats-Unis où, depuis plusieurs mois, tous les bébés de plus de 6 mois peuvent être vaccinés contre le Covid. Les autorités françaises, elles, n'ont, pour l'heure, autorisé que le vaccin Pfizer/BioNTech, et surtout, l'ont limité à des catégories bien particulières de bébés. Il s'agit, essentiellement, de ceux qui courent des risques de complications graves.

Enfin, la vaccination est aussi recommandée aux bébés dont l'entourage est à risque de forme grave du Covid.

Cet avis s'inscrit dans un contexte où très peu d'enfants français sont vaccinés contre le Covid, alors que la vaccination est ouverte au moins de 12 ans depuis la fin 2021.