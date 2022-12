Île-de-France : la tour Hekla inaugurée à La Défense est-elle la plus haute de la région ?

Tout juste inaugurée à La Défense (92), la tour Hekla est la dernière grande tour de bureaux à avoir vu le jour dans la région. Elle fait désormais partie des gratte-ciels franciliens les plus hauts, avec ses 220 mètres, mais est toujours en-dessous de la tour First.

Inaugurée au début du mois de décembre dans le quartier d'affaires de La Défense, la tour Hekla – imaginée par l'architecte Jean Nouvel – rejoint le groupe des plus hauts édifices de la région, culminant à 220 mètres de hauteur. Mais pour autant, elle n'est pas la plus haute de la région, puisque la tour First la dépasse.

La tour First, la plus haute de La Défense

Actuelle plus haute tour du quartier, la tour First – dont la construction remonte à 1974 – ne mesurait initialement «que» 159 mètres de haut. Mais rénovée il y a une dizaine d'années, elle a été réhaussée et sa pointe mesure désormais 231 mètres. Soit 11 mètres de plus que la nouvelle tour Hekla.

Mais elle ne devrait pas garder ce statut trop longtemps, puisque la tour The Link – qui doit accueillir le siège de TotalEnergies en 2025 – sera bientôt la plus haute tour de la région, et même de France. Elle sera en effet dotée de deux ailes, dont l'une culminera à 242 mètres de hauteur. Soit 11 mètres de plus que la tour First et 22 mètres de plus que la tour Hekla.

Pour la petite anecdote, c'est également à quelques encablures de La Défense que l'on trouve la tour d'habitation la plus haute. Située à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine (92), la tour Défense 2000 s'élève jusqu'à 134 mètres de hauteur et compte 47 étages. Près d'un millier de personnes y vivent, pour 370 appartements.

Quid des tours parisiennes ?

Et qu'en est-il des tours parisiennes ? Loin de la tour Eiffel et de ses 330 mètres de haut (antennes comprises), la deuxième plus haute tour de Paris n'est autre que la tour Montparnasse, dans le 15e, qui a pendant très longtemps été la plus haute tour de France, haute de 209 mètres. Un titre qu'elle a conservé de sa construction en 1973 jusqu'à la fin de la rénovation de la tour First en 2011.

Inaugurées en septembre dans le 13e, près du périphérique, les tours Duo – elles aussi imaginées par l'architecte Jean Nouvel – sont composées, comme leur nom l'indique, de deux tours dont la plus haute, baptisée Duo-1, mesure 180 mètres de hauteur, contre 125 mètres de haut pour la deuxième, baptisée Duo-2. Duo-1 est donc le troisième plus haut édifice de la capitale après la tour Eiffel et la tour Montparnasse.

Et celui-ci sera bientôt à égalité avec la tour Triangle, dont la construction a démarré il y a tout juste un an porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de Paris. Prévue pour être inaugurée dans le courant de l'année 2026, elle mesurera alors elle aussi 180 mètres de haut.

Mais c'est encore loin des plus grands gratte-ciels européens, puisque certains visent encore plus haut. C'est le cas de la «skyline» au nord de Madrid, en Espagne, où la tour Madrid Norte – dont la construction doit débuter en 2025 – deviendra une fois construite la plus haute d'Europe, culminant à 330 mètres de haut.