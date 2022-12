CAF : voici le calendrier des paiements pour 2023

La CAF a publié le calendrier des paiements pour l’année 2023. Ainsi, les bénéficiaires des différentes prestations sociales pourront connaître les dates de versements des allocations.

Un calendrier à retenir par cœur. Comme tous les ans, la Caisse d’allocations familiales (CAF) propose de nombreuses aides différentes. Du Revenu de solidarité active (RSA) à l’aide personnalisée au logement (APL) en passant par l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou encore la Prime d’activité et l’allocation de soutien familial (ASF), pour l’année 2023, ces aides sont toutes versées le 5 du mois suivant aux bénéficiaires.

Néanmoins, quand le 5 est un jour non ouvré, c’est-à-dire week-end ou jour férié, la date de versement est reportée au jour ouvré le plus proche. Et cela survient, en général, soit le 3 du mois, le 4 ou le 6.

«Le versement effectif sur le compte des allocataires varie en fonction de chaque établissement bancaire. Votre compte peut être crédité jusqu'à 3 jours après», précise la CAF.

Alors que la majorité des aides de la CAF sont versées tous les mois, le montant de la Prime d’activité, qui est versée tous les trois mois, change selon les ressources.

Comment savoir si le versement a eu lieu ?

Pour les personnes ayant un compte personnel, et qui reçoivent donc des aides de l’allocation familiale, il est recommandé de vous rendre sur l’application ou le site de la CAF en début de mois. Dans votre espace personnel, il sera indiqué si le versement a bien eu lieu.

Si jamais vous rencontrez un problème dans le versement de vos droits, vous pouvez contacter la CAF au 3230 (numéro unique pour toutes les régions) ou bien directement depuis votre espace personnel, dans la rubrique «contacter ma CAF».