Précarité : avec sa plate-forme Delivr'aide, l'association Equipage Solidaire soutient les étudiants en difficulté

Créée en 2020, l'association à but non lucratif Equipage Solidaire vient en aide aux étudiants en difficulté. En novembre dernier, le collectif a déployé sa plate-forme Delivr'aide, permettant de distribuer des dizaines de milliers de repas.

Une initiative citoyenne et solidaire. Depuis novembre, l'association Equipage Solidaire a mis en ligne sa plate-forme Delivr'aide sur laquelle les étudiants en difficulté peuvent s'inscrire et bénéficier de repas gratuits et de produits de première nécessité.

Ainsi, cette application disponible sur mobile met en relation le bénéficiaire, qui peut rester anonyme s'il le souhaite, avec l'association, qui s'occupe de la création des kits. Les paniers sont alors confectionnés par les membres du collectif puis livrés directement aux bénéficiaires.

Fondée en 2020 par Yovann Pigenet, Equipage Solidaire compte dans ses rangs entre 300 et 400 membres, presque tous eux-mêmes étudiants, ainsi que 700 livreurs bénévoles.

Plus de 12.900 repas distribués en 2021

Sur l'année 2021, ce sont près de 12.900 repas qui ont été distribués à des jeunes. Mais en plus des denrées alimentaires, des produits d'entretien et d'hygiène féminins ou de confort sont également distribués aux étudiants.

Un geste qui fait sens dans cette période d'inflation qui touche de nombreux produits dans les grandes surfaces.

«Nous nous sommes rendu compte que la plupart des bénéficiaires sont des filles et nous savons que le coût de certains produits est souvent très élevé», confie Sarah Radoui, responsable du pôle data d'Equipage Solidaire.

Un groupe structuré et attractif

Les bénévoles sont répartis en plusieurs services : communication, data, logistique, RH... Mais, victime de son succès, Equipage Solidaire est désormais à la recherche de nouveaux livreurs afin de répartir les kits.

«Nous sommes désormais présents dans huit villes notamment Paris, Toulouse, Grenoble, Montpellier ou encore Le Havre et manquons de bras surtout face à la hausse des bénéficiaires. Les demandes ont explosé avec le déploiement de Delivr'aide», poursuit Sarah Radoui.

Equipage Solidaire peut se féliciter d'avoir tissé un important réseau de donateurs pour confectionner ses paniers à l'image des enseignes Carrefour, Franprix, Boulanger ou encore Emmaüs France, en plus des dons de particuliers, possibles via Delivr'aide, qu'il s'agisse de produits alimentaires ou d'une somme d'argent.