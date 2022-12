Karl Olive sur la grève de la SNCF : «On ne peut pas rester avec ce diktat des syndicats»

Alors qu’une grève des contrôleurs SNCF est annoncée pour le week-end de Noël, Karl Olive, député Renaissance des Yvelines, a dénoncé sur CNEWS un mouvement «insupportable».

Environ 200.000 personnes ne pourront pas rejoindre leur famille pour Noël, en raison de la grève des contrôleurs SNCF ce week-end. Une nouvelle qui met Karl Olive «en colère». Sur le plateau de CNEWS, le député Renaissance des Yvelines a appelé à «ouvrir encore un peu plus à la concurrence» pour ne pas «rester avec ce diktat des syndicats».

«Il y avait un slogan de la SNCF qui disait que "le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous". On dit le progrès, on dit pas les emmerdes. Là, les emmerdes, on a l'impression qu'elles sont partagées par tous», a-t-il fustigé.

Une «dégradation du syndicalisme en France»

Karl Olive a déploré que 200.000 Français qui «n'ont pas pu voir leur famille depuis des mois» pâtissent de cette grève. Il a souligné la situation délicate des «vieilles générations» et des «personnes à mobilité réduite» qui «n'avaient d'autres moyens que d'utiliser les transports en commun et ferroviaires».

Le député a dénoncé une «dégradation du syndicalisme en France, qui est totalement dépassé par sa base». Une base qui, selon lui, est «aujourd'hui incontrôlable». «On le voit puisque cette grève-là n'a pas de préavis en tant que tel», a insisté Karl Olive.