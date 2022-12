Météo : quel temps va-t-il faire à Noël ?

A l’approche des fêtes de fin d’année, le temps s'adoucit. Ainsi, les températures pour le 24 et 25 décembre prochains seront plus élevées que ces dernières semaines.

Un Noël printanier. Alors que la France a fait face, durant les toutes dernières semaines, à une vague de froid record depuis 2010, les différentes régions de l’Hexagone ont retrouvé, à partir de cette semaine, des températures au-dessus de 0 °C. Et même si de nombreuses averses sont attendues, notamment dans la moitié nord du pays, le temps devrait être doux à la fin de la semaine.

Pour les fêtes de fin d'année, la douceur devrait être au rendez-vous permettant aux Français de vivre un Noël, certes pluvieux, mais printanier. Concernant la journée du 24 décembre, si le soleil devrait être particulièrement présent à Paris (11 °C), Nantes (13 °C), Rennes (12 °C) ou encore Brest (12 °C), les nuages pourraient dominer la moitié sud du pays.

Ainsi, on devrait enregistrer 16 °C à Biarritz, 15 °C à Toulouse, 14 °C à Bordeaux et 11 °C à Limoges. En revanche, les villes de Perpignan (18 °C), Montpellier (15 °C), Marseille (16 °) et la Corse (18 °C) devraient avoir un temps ensoleillé.

Pour le 25 décembre, les températures devraient rester stables avec des maximales estimées à 17 °C à Biarritz et Perpignan et jusqu’à 18 °C en Corse. On pourrait enregistrer 16 °C à Tarbes et Marseille, 15 °C à Bordeaux, Montpellier et Nice, 13 °C à La Rochelle et Lyon et, enfin, 11 °C à Paris, Tours et Reims.

Toutefois, il faut également s’attendre à de la pluie et des averses qui traverseront le pays le 25 décembre.

«L’anticyclone méditerranéen va se renforcer en fin de semaine rejetant le flux perturbé vers des latitudes plus septentrionales. Si des pluies ou averses peuvent encore traverser le pays samedi, un temps plus sec devrait se mettre en place pour la journée de dimanche», a noté Météo-France.