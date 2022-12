Laïcité : des sénateurs LR proposent une loi pour «préserver les crèches» de Noël

Une vingtaine de sénateurs LR ont déposé ce jeudi une proposition de loi visant à «préserver les crèches» de Noël.

Un débat sur les crèches de Noël. Une vingtaine de sénateurs LR, menés par l’élu des Bouches du Rhône Stéphane Le Rudulier, ont déposé ce jeudi une proposition de loi visant à «préserver les crèches».

À la veille de Noël, je propose avec 20 sénateurs de modifier la loi de 1905 afin de préserver les crèches et traditions immémoriales de la nation française.





Défendons cet héritage qui appartient à l’histoire et au patrimoine de la France que la Nation se doit de préserver. pic.twitter.com/OobqaVmuA0 — Stéphane Le Rudulier (@slerudulier) December 22, 2022

Ces dernières ont été interdites dans les mairies de Béziers (Hérault) et de Perpignan (Pyrénées-Orientales) via un délibéré rendu mercredi. A l’origine de cette contestation, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) a saisi la justice en référé pour faire respecter la loi de 1905 sur la laïcité.

«Des symboles culturels et non cultuels»

Pour défendre leur texte, les sénateurs LR ont assuré que les crèches étaient des «symboles culturels et non cultuels» ainsi que «des traditions immémoriales de la nation française». Dans cette optique, ils ont déposé «une proposition de loi visant à modifier l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat».

Dans les faits, ce texte a pour objectif d’ajouter «des cas d'exception en lien avec les traditions immémoriales de la France, à savoir la présence temporaire des crèches et arbres de Noël, de santons, des galettes des rois et d’oeufs de Pâques».

Malgré l’interdiction visant le maintien de la crèche à l’hôtel de ville de Perpignan, le maire RN de la commune Louis Alliot a affirmé qu’elle serait maintenue et démontée en janvier car jugée impossible à transporter. Pour justifier son maintien, il a également évoqué sur Twitter une tradition présente dans la ville depuis 1972.

Les belles traditions de notre Roussillon qui façonnent notre culture et font la beauté de la France ! (Elle était déjà là en 1972 comme le relate la presse locale) pic.twitter.com/vqVMuGk5aH — Louis Aliot (@louis_aliot) December 21, 2022

Dans leur communiqué, les sénateurs LR ont vivement critiqué la démarche entreprise par LDH. «Les symboles de nos traditions sont attaqués par un mouvement politique extrémiste et wokiste qui vise à déconstruire ce que nous sommes: arbres de Noël, crèches, santons, galettes des rois et même œufs de Pâques sont visés», ont assuré ces derniers.