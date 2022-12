Fusillade à Paris : des tensions éclatent dans le 10e arrondissement, au moins 6 policiers blessés

Quelques minutes après l'intervention du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur les lieux de la fusillade qui a eu lieu ce midi dans le 10e arrondissement à Paris, des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et des membres de la communauté kurde. Au moins 6 policiers ont été blessés, selon une source policière à CNEWS.

Ces derniers manifestaient leur colère suite à la fusillade qui a eu lieu, aux alentours de midi, dans un centre culturel kurde situé rue d'Enghien, dans le 10e arrondissement de Paris. Le bilan fait état de trois morts et trois blessés, dont un en urgence absolue.

Les violences s'intensifient

Au départ, quelques dizaines de personnes se sont présentées devant les policiers, entraînant le jet de grenades lacrymogènes pour disperser le groupe d'individus.

Violences inacceptables de la police contre le cortège pacifique en hommage aux victimes de l'attentat contre le centre Kurde à Paris.





— Kevin Vacher (@KVacher13) December 23, 2022

Peu après, la situation a dégénéré, avec des jets de projectiles sur les forces de l'ordre et des dégradations sur des bâtiments et des véhicules aux abords des lieux de la fusillade. Les heurts se sont faits de plus en plus violents, avec des barricades enflammées.

Sur place, au moins une centaine d'agents ont tenté de rétablir l'ordre. À cette heure, la situation s'est légèrement apaisée, mais reste tendue.

À 13h30, Alexandra Cordebard, maire du 10e arrondissement, avait pourtant demandé «à l'ensemble des riverains et des habitants à ne pas se rendre dans le quartier».

Dans son allocution, le ministre de l'Intérieur a soutenu que «le tueur avait voulu s'en prendre à des étrangers», tout en adressant «un mot tout particulier pour les Kurdes de France».