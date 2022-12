Infarctus : pourquoi le risque de crise cardiaque est plus élevé à Noël

Le risque d'infarctus serait 37 % fois plus élevé lors des fêtes de Noël pour plusieurs raisons selon une étude américaine.

Si les fêtes de Noël sont l'occasion de partager des moments conviviaux avec ses proches, c'est aussi une période à haut risque pour le coeur.

En effet, selon une étude de l'American Heart Association, le risque d'infarctus augmenterait de 37 % pendant les fêtes.

Le corps et particulièrement le coeur est mis à rude épreuve à ce moment de l'année. Plusieurs éléments l'expliquent, notamment le stress, qu'il soit joyeux ou malheureux.

Le grand froid et les excès de nourriture, plus grasse et salée, et d'alcool sont également des facteurs importants de l'augmentation du risque d'accident cardiovasculaire.

Pour rappel, 80.000 personnes sont touchées par un infarctus chaque année. Les autorités rappellent qu'en cas de problème il faut immédiatement contacter le 15.