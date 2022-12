Plan Vélo : les aides prolongées et accentuées en 2023

Le ministère de la Transition écologique, chargé des Transports a annoncé la reconduction et le renforcement des aides à l'achat de vélos pour 2023, a-t-on appris ce mardi 27 décembre.

Un geste pour la planète et pour le porte-monnaie. Les aides relatives à l'achat d'un vélo vont être reconduites et accentuées en 2023, d'après Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports de France.

Nouveauté, «les seuils d’éligibilité seront rehaussés, à partir du 1er janvier 2023, pour couvrir 50 % des ménages les plus modestes (revenu fiscal de référence par part inférieur à 14.089 €, contre 13.489 € actuellement), et 20 % pour les aides renforcées (revenu fiscal par part inférieur à 6.358 € contre 6.300 € actuellement)», a indiqué le gouvernement dans un communiqué de presse.

Concrètement, davantage de Français pourront prétendre à cette aide de l'Etat, qui devait initialement prendre fin en décembre 2022. Surtout, de nombreuses conditions préalables ou d'exclusion du dispositif sont désormais abandonnées : «suppression de la condition d’une aide locale, majoration pour les ménages précaires et les personnes en situation de handicap, ouverture du bonus aux vélos pliants, élargissement de la prime à la conversion», comme indiqué dans le communiqué.

Un dispositif deja renforce l'ete dernier

En août 2022, le montant de ce bonus avait déjà été augmenté. En effet, il était passé de 200 à 300 euros.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité du «plan vélo» élaboré fin 2018 par le gouvernement d'Edouard Philippe, dont Elisabeth Borne était à l'époque ministre des Transports.

Au total, plus de 250 millions d'euros vont ainsi être débloqués en 2023 pour convaincre les Français de passer à la bicyclette.

Pour rappel, ce coup de pouce est valable pour l'achat d'un vélo électrique ou non.