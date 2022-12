Smic, carburant, préservatif : ce qui change au 1er janvier

Augmentation du Smic, revalorisation du taux d’intérêt des livrets d’épargne, préservatifs gratuits… Chaque nouvelle année rime avec changements dans le quotidien des Français. CNEWS fait le point sur ce qui vous attend.

L’année 2022 aura été inédite. Marquée notamment par le début de la guerre en Ukraine, qui a boosté l’inflation, déjà importante + 6,2% en octobre dernier, selon l’Insee. Plusieurs mesures seront mises en place dès le 1er janvier prochain pour y faire face.

Revalorisation du SMIC et des retraites

Comme chaque année, le Smic est recalculé de façon à s’adapter à l’augmentation du coût de la vie. Au 1er janvier, il passera la barre symbolique des 1.700 euros bruts (1.709 euros). La revalorisation de 1,8 % correspond à un gain de 24 euros nets mensuels.

Les pensions de base des retraités augmenteront de 0,8 %. Cette hausse devrait concerner 14 millions de Français. Les contours du projet de réforme des retraites devraient par ailleurs être tracés le 10 janvier prochain par le gouvernement.

Côté télétravail, les habitudes prises par les Français depuis le début du Covid-19 ne sont visiblement pas vouées à s’éteindre. L’indemnité télétravail sera ainsi augmentée d’une trentaine d’euros, passant de 220 à 253,44 euros par an.

Les livrets d’épargne plus lucratifs

Après avoir été doublé l’année dernière, passant de 1 à 2 %, le taux d’intérêt du livret A sera de 3 % au 1er janvier. Si vous disposez de 15.000 euros sur votre livret A, vos intérêts s’élèveront ainsi à 450 euros, contre 300 euros l’année dernière.

Les PEL (Plans épargne logement) ouverts à partir du 1er janvier seront également revalorisés. Ils passeront de leur côté à 2 % de taux d’intérêt.

Le bouclier tarifaire prolongé

Le bouclier tarifaire, déjà prolongé ce mois-ci pour le gaz et jusqu’au 1er février prochain pour l’électricité, sera reconduit l’année prochaine.

L’objectif reste, encore une fois, de pallier la hausse attendue du prix de l’énergie.

La ristourne à la pompe cède sa place à l’indemnité carburant

La ristourne de l’Etat sur le litre de carburant, c’est fini. Le gouvernement a prévu une compensation sous la forme d’une «indemnité carburant» de 100 euros, délivrée aux Français les plus modestes et dépendants de leur voiture pour le travail.

A noter que l’aide est individualisée. Si deux personnes de votre foyer sont éligibles, vous pouvez percevoir deux fois 100 euros.

Autre moyen de compenser - un peu - la hausse du prix du carburant : les covoitureurs les plus zélés pourront bénéficier d’une prime de 100 euros, versée via les applications courantes de covoiturage.

Gratuité des préservatifs jusqu’à 26 ans

Face à la vague de critiques qui ont suivi l’annonce d’Emmanuel Macron de rendre les préservatifs gratuits pour les 18-25 ans, le président a étendu cette gratuité à partir de 2023.

L’ensemble des jeunes de moins de 26 ans pourra ainsi obtenir des préservatifs masculins gratuitement en pharmacie.

J’ai annoncé hier que les préservatifs seraient gratuits pour tous les 18-25 ans. Cette mesure, vous m'avez demandé de l'étendre aux mineurs. Banco. pic.twitter.com/B7bj0RObA6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 9, 2022

D’autres mesures de prévention viennent s’ajouter : la contraception sera gratuite pour toutes les femmes jusqu’à 25 ans et la pilule du lendemain pour toutes les femmes, et le dépistage du VIH sera pris en charge à 100 % et sans ordonnance en laboratoire.

Augmentation du prix du passe Navigo mensuel

Il aurait pu passer de 75 à 100 euros par mois. L’augmentation du passe Navigo sera finalement moins importante (84,10 euros), mais tout de même symbolique puisqu’elle concerne entre 1,5 et 2 millions de franciliens.

Pour justifier ce surcoût, Île-de-France Mobilités évoque le coût de l’énergie, l’inflation, le financement nécessaire des projets Grand Paris Express et EOLE, mais aussi la transformation du réseau francilien.

Pour compenser cette hausse, les entreprises pourront prendre en charge jusqu'à 75 % de l'abonnement aux transports publics des Français.

Expérimentation du prêt à taux zéro pour les véhicules électriques

Cette mesure concerne les Français résidant dans une ZFE (zone à faibles émissions) ou dans des communes limitrophes.

Il sera possible dès le 1er janvier de contracter un prêt à taux zéro afin de remplacer sa voiture à moteur thermique par un véhicule électrique propre.

«Les personnes dont le revenu fiscal par part ne dépasse pas 14.000 euros pourront solliciter un prêt de 30 000 euros maximum, remboursable en 7 ans, auprès des banques ayant signé une convention avec l’État», précise le site du service public.

Le timbre rouge tire sa révérence

La Poste avait annoncé la nouvelle mi-2021. Le très symbolique timbre rouge, qui permettait de distribuer le courrier dès le lendemain de son expédition, disparaîtra définitivement l’année prochaine.

Il faudra désormais passer par le site internet de la Poste pour imprimer le QR code adéquat. Les personnes ayant acheté des timbres rouges avant le 1er janvier peuvent toutefois, évidemment, continuer à les utiliser.

#COMMUNIQUE | #LaPoste modernise sa gamme courrier pour répondre aux nouveaux usages des clients et améliorer son empreinte carbone. En savoir plus ici >> https://t.co/tYk3QyHVH7 pic.twitter.com/d8VXQjxF9v — La Poste Groupe (@GroupeLaPoste) July 21, 2022

Disparition annoncée du ticket de caisse papier

De nombreux magasins vous offraient déjà de vous envoyer par e-mail sa version dématérialisée : dès le 1er janvier, cette proposition sera obligatoire.

Le ticket de caisse ne sera en effet imprimé après une transaction qu’à la demande expresse du client.

La mesure a été mise en place progressivement depuis 2020. L’objectif étant de lutter contre le gaspillage du papier.

Déconjugalisation de l’AAH

C’est une petite victoire : le versement de l’AAH (Allocation adulte handicapé) ne dépendra plus des revenus de votre conjoint(e) dès le mois d'octobre.

Cette déconjugalisation vise à éviter que des personnes en situation de handicap se retrouvent dans une situation de dépendance vis-à-vis de leur partenaire.

les démarcheurs téléphoniques, le cpf et le changement de nom dans le viseur

Fini, le démarchage téléphonique à partir d’un numéro commençant par 06 ou 07. Les démarcheurs devront dorénavant utiliser des numéros commençant par 09 ; un bon moyen de filtrer les appels intempestifs.

L’utilisation des fonds du compte CPF (compte personnel de formation) pour le financement d’une formation devra être couplée à une participation financière individuelle du salarié. Y compris si le solde de votre CPF est suffisant.

Enfin, les démarches de changement de nom, en accord avec le projet de loi de finances 2023, seront désormais gratuites et simplifiées.