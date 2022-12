Voici le «plus beau distributeur de billets de France», selon un concours officiel

Un distributeur de billets (DAB) situé à Villers-sur-Mer, dans le Calvados, a été distingué lors d'un concours, pour son aspect proche de celui d'une maison normande à colombages.

C’est le plus beau distributeur de billets (DAB) de France. La petite commune de Villers-sur-Mer (Calvados), qui compte près de 2500 habitants et bon nombre de résidences secondaires, peut s’énorgueillir d’avoir le DAB le plus joli de l’Hexagone.

Un concours organisé dans le cadre du Congrès des maires et présidents d’intercommunalité de France, qui se déroulait fin novembre à Paris, a en effet distingué l’automate pour son aspect proche d’une maison normande.

De forme rectangulaire, le DAB est recouvert de panneaux trompe-l’œil qui lui donnent l’aspect d’une petite habitation cosy, avec des jardinières fleuries et des colombages. Installé en mars dernier dans le quartier très touristique de Villers 2000, il fait depuis la fierté des habitants.

C’est la commune qui a financé l’opération à hauteur de 40.000 euros. La société Loomis, spécialisée dans le transport de fonds, gère quant à elle l’exploitation.