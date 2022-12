Michel Houellebecq : pourquoi la grande mosquée de Paris veut-elle déposer plainte contre l'écrivain ?

Après les déclarations de l’écrivain Michel Houellebecq sur les musulmans de France dans la revue Front Populaire de Michel Onfray, la Grande Mosquée de Paris a décidé de porter plainte contre le prix Goncourt jugeant ses propos «graves» et «incitant à la haine».

La Grande Mosquée de Paris a décidé de déposer plainte contre l’écrivain Michel Houellebecq devant le procureur de la République de Paris pour des propos jugés «graves» et «incitant à la haine» contre les musulmans de France lors d’une interview écrite.

«Ces phrases lapidaires de Michel Houellebecq sont inacceptables et d’une brutalité sidérante. Elles ne visent pas à éclairer un quelconque débat public mais à attiser les discours discriminatoires et les actes», a expliqué la Grande Mosquée de Paris.

«Il est légitime comme un fait acquis une opposition essentielle entre «les musulmans» et «les Français de souche», pour dire que les musulmans ne seront jamais de vrais Français, et qu’il faut s’en méfier au plus haut point, car ils veulent détruire l’unité du pays.

Pour lui, «les musulmans» sont irrécupérables, du fait de leur religion, et la seule chose qu’il faut obtenir, c’est qu’ils arrêtent de voler et d’agresser les Français, ou à défaut de les voir partir», a-t-elle ajouté.

La Grande Mosquée de Paris porte plainte contre Michel Houellebecq pour les propos très graves qu’il a tenu au sujet des musulmans de France dans une récente interview écrite : pic.twitter.com/JS4NwLM2R8 — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) December 28, 2022

L’institution religieuse a rappelé que «dans une société démocratique, la loi permet la critique des religions, et elle accepte totalement ce débat, dans lequel chacun apporter la contradiction».

Dans son communiqué, l’institution religieuse a cité deux extraits publiés lors d’ «une longue conversation entre Michel Onfray et Michel Houellebecq» dans un numéro hors-série de la revue «Front Populaire» en novembre.

«Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamique, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref des Bataclan à l'envers», raconte le premier extrait.

Le deuxième extrait porte sur «le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. Ou bien, autre solution, qu'ils s'en aillent».