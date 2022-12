Google : Ukraine, Coupe du monde, élections... Voici les mots les plus tapés dans le moteur de recherche en France en 2022

Le moteur de recherche Google a dévoilé la liste des mots les plus recherchés en France durant l'année 2022.

Les top 3 des recherches en France coïncide avec des évènements marquants. Le géant américain Google a dévoilé la liste des recherches les plus effectuées en France sur l'année civile 2022.

Et sans grande surprise, le mot-clef qui a été le plus tapé dans la barre de recherche cette année est «Ukraine», conséquence directe du début du conflit armé entre Kiev et Moscou, suite à l'invasion du pays par les troupes de Vladimir Poutine, le 24 février 2022.

Suivent de près «Coupe du monde 2022», et «Russie», puis arrive en quatrième position «Gaspard Ulliel», dont le décès soudain avait frappé l'Hexagone. L'acteur français en pleine ascension avait été mortellement percuté en janvier dernier, alors qu'il skiait à La Rosière (Savoie).

Les questions les plus posées

Dans la catégorie des questions les plus posées, Google a différencié deux familles. Les intérrogations pratiques «Comment ?» et celles relatives à la curiosité.

Ainsi, côté pratique, les questions que se sont le plus posées les Français sont «Comment voter aux élections législatives ?», «Comment vérifier son inscription sur les listes électorales ?» ou encore «Comment voter blanc ?», pour le volet politique.

Puis, une question peu évidente qu'on ne s'attend à retrouver aussi haut dans le classement : «Comment Dora est morte ?» Cette tendance s'était échappé de TikTok et était devenue virale sur Google.

Dans la catégorie des «Pourquoi ?», le thème prédominant de la guerre en Ukraine est également ressorti avec les interrogations suivantes : «Pourquoi la guerre en Ukraine» et «Pourquoi la Russie attaque l'Ukraine», suivi d'une question liée à l'épidémie de Covid-19 : «Cas contact, que faire ?»

Ainsi que les plus légères «Pourquoi les Corn Flakes ont été inventées ?», et «Pourquoi Nikos ne présente plus The Voice ?»