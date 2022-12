«Incident informatique» à Lyon : toutes les lignes du métro et du funiculaire à l’arrêt

A la suite d’un «incident informatique», l’ensemble des lignes de métro et de funiculaire de Lyon (Rhône) étaient à l’arrêt ce jeudi 29 décembre après-midi.

La ville de Lyon au ralenti. Le Sytral, l’autorité organisatrice de transports de la métropole de la capitale du Rhône a indiqué ce jeudi après-midi que l’ensemble des lignes de métro, à savoir la A, la C et D ne circulaient plus pour le moment. La ligne B est d’ores et déjà à l’arrêt en raison de travaux.

Un «incident informatique» serait à l’origine de cette panne. Pour assurer la continuité du services, des «bus relais» ont été déployés.

En raison d’un incident informatique, les lignes de métro A, B, C et D sont à l’arrêt. Des bus relais circulent pour assurer la continuité de service



Aucune rame n’est arrêtée en station.



Toutes les équipes sont mobilisées pour résoudre l’incident dans les meilleurs délais. — TCL (@TCL_SYTRAL) December 29, 2022

Cette panne informatique a également eu des répercussions sur les deux lignes du funiculaire.

F1 - 15h13 - Ne circule plus - Bus relais de Gorge de Loup à Fourvière Reprise estimée 15h14 - Panne informatique sur la ligne. — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) December 29, 2022

La reprise totale de l’ensemble du réseau était prévue pour 16h30 ce jeudi.