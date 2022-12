Mayotte : Gérald Darmanin poursuit l’offensive contre l’immigration clandestine

En visite pendant deux jours à Mayotte, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, a rappelé sa volonté de renforcer les moyens de lutte contre l'immigration clandestine sur l'île.

Gérald Darmanin, en visite pour deux jours à Mayotte, a exprimé, ce samedi 31décembre, à Dzaoudzi sa volonté de renforcer les moyens de lutte contre l'immigration clandestine sur l'île française de l’océan Indien, surtout en provenance des Comores voisines. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer devait ensuite se rendre à la caserne de gendarmerie de Mamoudzou, et «passer la soirée de la Saint-Sylvestre en présence d'élus et des forces de sécurité».

Lors de sa dernière visite à Mayotte, en août, les moyens techniques et humains avaient déjà été revus à la hausse pour tenter de déjouer les arrivées de migrants dans cet archipel situé à mi-chemin entre Madagascar et l'Afrique. La moitié de la population est étrangère sur le territoire qui comprend deux îles principales et une trentaine d'îlots.

Ambition d'un changement de paradigme extrêmement fort à Mayotte

Le ministre affiche à présent l'ambition d'«un changement de paradigme extrêmement fort à Mayotte», disant vouloir s’attaquer aux flux migratoires en amont de l’arrivée des barques sur les rives mahoraises.

Après un tour en mer, pour tester l'efficacité d’un drone capable de repérer des embarcations à cinq kilomètres, le ministre a annoncé «la création d’un GIR» (Groupe interministériel de recherches) destiné à enquêter sur les filières clandestines : «un groupe spécifique de policiers et de gendarmes et des autres administrations qui travaillent sur le travail illégal et l'immigration irrégulière», a-t-il expliqué à la presse.

«Il y aura donc des enquêteurs de police judiciaire spécialisés, directement sous l’autorité des magistrats»

«Le 27 décembre, un décret est paru qui prévoit que l’office d'enquête de police judiciaire que j’avais annoncé il y a trois mois pour lutter contre l’immigration irrégulière et notamment les passeurs, ces marchands de misère […] va être créé ici à Mayotte», a-t-il dit. «Il y aura donc des enquêteurs de police judiciaire spécialisés, directement sous l’autorité des magistrats, ce qui fera gagner énormément de temps plutôt que de faire venir des experts de métropole ou d’envoyer les dossiers en métropole», a-t-il ajouté.

Le ministre a également insisté sur l’implication de l’Élysée et du reste du gouvernement sur ce dossier : il reviendra ainsi au président Emmanuel Macron de se prononcer «dans les prochaines semaines» sur ce sujet, et notamment sur la mise en place d’une législation dérogatoire au droit du sol sur le territoire.

Les arrivées de migrants à Mayotte ne faiblissent pas, depuis l'archipel des Comores, mais également depuis l'Afrique des Grands Lacs, illustré par le débarquement d’une soixantaine de personnes mercredi. Gérald Darmanin a promis à ce sujet une tournée des États africains concernés pour faciliter le retour de leurs ressortissants déboutés de l’asile. Il a par ailleurs officialisé le maintien pour plusieurs mois dans l'archipel du groupe de douze policiers du RAID, arrivés en novembre alors que le territoire connaissait une nouvelle flambée de violences entre bandes rivales.