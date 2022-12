Réveillon à Paris : ces stations de métro seront fermées pendant de la nuit de la Saint-Sylvestre

Cette année encore, pour le réveillon du Nouvel An, Ile-de-France Mobilités ouvre gratuitement aux usagers de nombreuses lignes de métro, RER, bus et tram, et ce, toute la nuit, afin qu'ils puissent rentrer de leur soirée en transports en communs, et en sécurité. Toutefois, certaines stations resteront fermées par mesure de sécurité.

Attention, si vous sortez ce soir pour le réveillon à Paris. Certaines stations resteront fermées sur ordre de la préfecture de police de Paris afin de garantir la sécurité dans la capitale.

Voici les stations concernées par cette fermeture préventive :

dès 17 heures

Les premières stations à fermer leurs portes ce soir à 17h sont Charles de Gaulle-Étoile (RER A, lignes 1 et 2) et Argentine (ligne 1).

Dès 18 heures

Une heure plus tard, ce seront les stations George V (ligne 1), Franklin D. Roosevelt (lignes 1 et 9) et Champs-Élysées Clemenceau (ligne 1 et 13) qui fermeront leurs portes aux usagers.

et dès 20 heures

Puis à 20h, les stations Concorde (lignes 1, 8, 12) et Tuileries (ligne 1) seront fermées, comme le précise le compte Twitter de la RATP.

La réouverture de l’ensemble des stations est prévue à 1h le 1er janvier 2023, mais uniquement sur ordre de la préfecture de police de Paris.

De même, si vous comptiez prendre la voiture pour vous rendre sur les Champs-Élysées afin d'assister aux festivités du réveillon, la préfecture a également décidé la fermeture de certaines rues au stationnement et de limiter la circulation dans d’autres artères de la capitale.