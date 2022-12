Vœux d'Emmanuel Macron : ce qu'il faut retenir du discours du président de la République

Emmanuel Macron a prononcé, ce samedi 31 décembre à 20h, ses sixièmes vœux de fin d'année. Le président de la République s'est exprimé dans un contexte tendu avec l'inflation, la crise énergétique, la guerre en Ukraine ou encore la recrudescence des cas de Covid-19. Il a notamment appelé les Français à rester unis face aux crises à affronter en 2023.

À l’occasion des traditionnels vœux de fin d’année, le président de la République, Emmanuel Macron, a tenu un discours d’une vingtaine de minutes sans véritablement défendre le bilan de son action depuis qu’il a été réélu. Lors de ce discours, il a rappelé «l’impératif d’unité de la nation», et annoncé les grandes réformes à venir, tout en réaffirmant un soutien sans faille à l’Ukraine. Le chef de l'État a également rappelé son engagement pour l’égalité entre les femmes et les hommes, et prononcé un discours fort sur l’éducation et l’écologie, qui sont des défis «à relever ensemble».

Pour commencer son allocution, Emmanuel Macron a souhaité aux Français de vivre 2023 en «pays uni et solidaire» face à «l’esprit de division». Il a ainsi rappelé qu’il y a un an, alors qu’il prononçait un discours de vœux «de sortie d’une épidémie planétaire», personne n’aurait pu prévoir la guerre en Ukraine et ses conséquences, renvoyant aux «dizaines et peut-être centaines de milliers de morts et millions de réfugiés». «Nous vous respectons et nous vous admirons, nous vous aiderons jusqu’à la victoire», a-t-il voulu dire à «nos amis ukrainiens».

Défi écologique

Emmanuel Macron a ensuite longuement évoqué le défi écologique qui attend le pays avec une transition «qui prend forme». Le président a ainsi affiché son objectif d'une «nation productive et écologique», «parce que la transition écologique est une bataille que nous devons gagner, il faut la mener avec résolution et méthode», a-t-il assuré. La planification écologique sera l'instrument de ce dépassement historique pour baisser nos émissions de CO2 et sauver notre biodiversité.

Le plan France 2030 permettra de «continuer à investir et innover pour écologie à l'échelle industrielle», tandis qu'après «la loi visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables», loi sur le nucléaire, «marquera le lancement de la construction de nouvelles centrales sur le territoire».

Crise de l'énergie

Le président de la République a ensuite évoqué la crise énergétique qui frappe acutellement le pays avec la hausse des prix de l'énergie. Emmanuel Macron s’est voulu rassurant au sujet d’éventuelles coupures d’électricité redoutées pour cet hiver, «c’est entre nos mains», a estimé le chef de l’Etat. «Si nous faisons comme depuis des mois, que nous continuons à réactiver nos réacteurs nucléaires, nous y arriverons», promet-il. Emmanuel Macron a également confirmé que les boucliers tarifaires seraient maintenus en 2023, et que des nouvelles aides supplémentaires viendraient renforcer le dispositif.

Immigration et sécurité

Par ailleurs, Emmanuel Macron s'est exprimé sur l'immigration et la sécurité, en affirmant sa volonté de «combattre pour la liberté». «Par notre travail, nous pourrons augmenter les moyens des forces de sécurité intérieure, de la justice, de l'armée, et lutter plus efficacement contre les trafics et l'immigration illégale», a jugé Emmanuel Macron. «Restons fidèles à nos valeurs, toujours. Intégrons mieux par la langue et le travail. Protégeons mieux les combattants et les combattantes de la liberté, comme celles et ceux qui viennent d'Iran ou d'ailleurs, mais gardons le contrôle de nos frontières, de l'unité de la nation», a-t-il préconisé.

Réforme des retraites

Emmanuel Macron a enfin profité de ces vœux pour évoquer les grandes réformes à venir pour l’année 2023, avec notamment la réforme des retraites. «Comme je m'y suis engagé, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir», a déclaré le chef de l'État.

«Il nous faut travailler davantage, c'est le sens de cette réforme pour laquelle le gouvernement, avec les partenaires sociaux et le Parlement, va travailler dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place de nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023», a-t-il annoncé, avec un objectif de «consolider notre régime de retraites par répartition, qui sans cela, serait menacé, car nous continuons de financer à crédit».

«L'allongement de nos carrières de travail sera progressif, par étapes sur près de dix ans, et juste», en prenant en compte des cas particuliers, a-t-il assuré. «C'est cela qui nous permettra d'équilibrer le financement de notre retraite dans notre pays, améliorer la retraite minimale et transmettre à nos enfants un modèle social juste et solide, parce que crédible et financé dans la durée», a-t-il défendu.