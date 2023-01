Nouvel an : un million de personnes sur les Champs-Elysées, selon la préfecture

Après deux années ternes à cause du Covid-19, les Champs-Elysées ont vécu un passage au Nouvel An très animé, avec un million de personnes sur place, selon la préfecture.

Il y avait foule sur les Champs-Elysées, dans la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Un million de personnes ont été recensées sur l’avenue parisienne, afin de célébrer le Nouvel An et faire la fête. Un besoin pour nombre d’entre eux, alors que les deux précédentes années ont été marquées par les restrictions dues à l’épidémie de Covid-19.

Alors que la mairie attendait «seulement» 500.000 participants, les célébrations prévues, à savoir un spectacle musical puis le feu d’artifice, ont finalement attiré le double du chiffre. Les Parisiens ont été rejoints par les touristes présents dans la capitale, pour se retrouver sur les deux kilomètres que compte l'avenue.

La foule des grandes fêtes sur les Champs-Élysées ce soir. Bonne année 2023 à tous. https://t.co/ZgbYUiZUnV — Barthelemy Bolo (@B2Bolo) January 1, 2023

Pour s’assurer du bon déroulé de la fête, la préfecture de police avait déployé un important dispositif. Les forces de l’ordre étaient 5.400 à être mobilisées dans la ville et un vaste périmètre autour des Champs-Elysées avait été fermé à la circulation. La foule devait passer par des points de filtrage, avec des fouilles, des bouteilles en verre saisies et des gourdes vidées. Il était, en effet, interdit d’avoir de l’alcool et d’en consommer dans la rue. Une mesure qui court jusqu’à lundi matin.

Cela n’a donc pas empêché l’extrême affluence, qui a rempli l’avenue mais aussi les rues adjacentes. La foule a procédé au traditionnel décompte jusqu'à minuit, tandis que l’Arc de Triomphe était éclairé de diverses animations, avant le grand feu d’artifice.