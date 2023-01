Météo : 18 °C à Strasbourg, 17 °C à Toulouse... Nouveaux records de chaleur battus pour un 1er janvier

Alors que l’année 2022 s’est terminée sur une douceur exceptionnelle en France, l’année 2023 a démarré, elle aussi, avec des températures bien plus hautes que les moyennes de saison. Ce faisant, de nouveaux records de chaleur pour un 1er janvier ont été battus.

Ciel bleu, plein soleil et températures plus hautes que les moyennes de saison… Les dernières heures de 2022 étaient à l’image de ce qu’aura été l’ensemble de l’année. Mais la première journée de 2023 était également exceptionnelle en termes de températures pour un mois de janvier.

Dimanche 1er janvier, une centaine de villes françaises ont enregistré un record de chaleur. Ainsi, on a enregistré 16 °C à Lille, 18 °C à Strasbourg, 17 °C à Toulouse et jusqu’à 25 °C à Asson (Pyrénées-Atlantiques). Mais ce pic de douceur était tout sauf inattendu.

«C’est une situation météorologique tout à fait exceptionnelle. On l’attendait puisque l’on avait des systèmes dépressionnaires sur le proche-Atlantique. De par leur importance et leur situation, on savait que cela allait diriger des flux de sud-ouest sur l’Europe de l’Ouest et donc, forcément, de l’air très doux qui allait progressivement s’installer», a expliqué à CNEWS le météorologue Patrick Marlière.

Cette situation suscite toutefois l’inquiétude chez nombre de Français. «Ce ne sont pas des températures tout à fait normales. Je préfère des hivers bien froids et secs comme ce que l’on a connu auparavant. Cela va faire que s’empirer d’année en année», a estimé un Francilien interrogé par CNEWS.

D’autres ont estimé que les températures douces enregistrées fin décembre étaient «une preuve pour que les choses changent».

Malgré un début d’année «chaud», les températures devraient baisser d’ici à la fin de la semaine laissant place à un temps pluvieux et neigeux. Dimanche 8 janvier, la pluie devrait toucher l’ensemble du territoire avec des températures allant de 7 °C (Limoges) à 16 °C maximum (en Corse).

Selon les prévisions de Météo-France, la semaine du lundi 9 au dimanche 15 janvier s’annonce «très arrosée». La neige pourrait également «faire son retour en quantité dans les Alpes du Nord». Une piste qui doit être confirmée dans les prochains jours.